Sport. Verso Paganese-Tivoli: ultimo “ballo” del 2022

La squadra di mister Giampà vorrà chiudere l’anno con la sesta vittoria di fila per continuare a rincorrere il Sorrento; ospiti in cerca di continuità di risultati utili.

Domani alle 14:30 al “Torre” di Pagani arriverà il Tivoli; gli azzurrostellati, reduci dalla vittoria schiacciante di Pomezia, proveranno a ripetersi dinnanzi al proprio pubblico. Mister Giampá recupererà anche Iuliano e potrà contare su D’Agostino, attualmente in uno stato di forma incredibile (1 gol ed 1 assist nell’ultima gara).

Vincere, per la Paganese, significherebbe trovare la sesta vittoria consecutiva e dunque il decimo risultato utile di fila. Segnale importante al campionato da parte degli azzurrostellati che confermerebbero di essere una delle candidati principali al salto di categoria tra i professionisti.

Un occhio alla classifica

La squadra cara al patron Trapani è a quota 31 punti, a -4 dalla capolista Sorrento e a +4 dalla Lupa Frascati, terza in classifica. La Tivoli, reduce da un’ottima vittoria contro il C.O.S. Sarrabus, occupano l’undicesimo posto in classifica a 19 punti. Gli amarantoblu, dunque, non sono molto lontani dalla zona calda e fare punti sarà necessario per chiudere al meglio il 2022.