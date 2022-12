Basket. “Minors” alla sosta, la situazione al tramonto del 2022.

La Power Basket Salerno corre, Angri resta in scia. Esclusa Pianura.

Un finale di 2022 quasi perfetto regala ad Angri la terza posizione solitaria in classifica. Le 3 vittorie maturate con Salerno (imbattuta fino a quel momento) e Forio al PalaGalvani ed i 2 fondamentali punti conquistati in terra potentina con la University Basket Potenza dell’ex coach grigiorosso Massimo Costagliola hanno premiato gli innumerevoli sforzi economici profusi dal presidente Alfonso Campitiello. Note stonate per i Condors gli infortuni occorsi al francese Romain Louiserre ed a capitan Francesco Chiavazzo, tempi di recupero ancora non definiti per due pedine cardinali dello scacchiere di coach Nino Sanfilippo. Anche Salerno termina il proprio anno solare col sorriso grazie alla larga vittoria ottenuta tra le mura amiche a discapito della PSA, la capolista continua a correre con l’intento ben chiaro di salire di categoria quando le temperature inizieranno ad alzarsi. Dopo la rinuncia al campionato avvenuta ad inizio novembre è divenuta ufficiale l’esclusione dal campionato di Serie C Gold del C.B. Pianura Napoli, la cui estromissione ha comportato diversi cambiamenti nel ranking (tolti a tutte le squadre i punti ottenuti contro i napoletani da ottobre ad oggi).

C Gold, la classifica

Salerno 20, One Team 18, Angri 16, Marigliano 14, Benevento 14, Potenza 12, Mondragone 12, Rende 8, PSA 6, Lamezia 2, Ischia -4.

C Gold, top-5 marcatori

Simas Raupys (Marigliano), 20.2 ppt;

Luca Jesus Chaves (Salerno), 20.1 ppt;

Uchenna Ani (Mondragone), 19.8 ppt;

Michal Batka (Salerno), 18.3 ppt;

Nenad Delic (One Team), 17.7 ppt.

La Cestistica Sarnese si gode un Natale fuori dalle sabbie mobili, Cava in orbita playoff

Continua a regnare l’equilibrio in C Silver, girone unico all’interno del quale la capolista Pol2000 Portici deve ben guardarsi le spalle da un foltissimo gruppo di inseguitrici. A sole due lunghezze di distanza le ambiziose Cercola e Caiazzo, mentre Mugnano, Maddaloni, Potenza e Parete si trovano appaiate a quota 16, ‘traffico impazzito’ nelle zone nobili della graduatoria. Soli 4 punti a dividere la prima dalla settima, nel 2023 potrà accadere davvero di tutto. L’ottava piazza è di Cava de’ Tirreni, la neopromossa che punta ad una tranquilla permanenza in C Silver senza disdegnare quella che sarebbe un’eventuale qualificazione ai playoff. Più staccata, ma comunque in risalita dopo un inizio shock, la Cestistica Sarnese a quota 8 punti. La vittoria di Secondigliano ha consentito ai ragazzi di coach Cirillo di agganciare Curti ed Agropoli, mettendosi alle spalle ben 4 formazioni.

C Silver, la classifica

Pol2000Portici 20, Cercola 18, Caiazzo 18, Mugnano 16, Maddaloni 16, Potenza 16, Parete 16, Cava 12, Sporting Portici 10, Curti 8, Sarno 8, Agropoli 8, Ischia 6, Nola 4, Napoli 2, Secondigliano 0.

C Silver, top-5 marcatori

Dario Guadagnola (Nola), 25.0 ppt;

Giuliano Palma (Parete), 22.1 ppt;

Linton Johnson III (Caiazzo), 21.0 ppt;

Raffaele Angelino (Curti), 20.3 ppt;

Davide Vecchione (Sporting Portici), 20.0 ppt.

Folgore Nocera quarta, benissimo Antoniana e Stabia in D.

I due gironi della Serie D 2022/23 continuano a regalare avvincenti lotte per il salto di categoria e non solo, difficile fare previsioni per il 2023. Nel girone A la capolista Solofra è tallonata da Piedimonte Matese, ma la gara in meno che la Nuova Polisportiva Stabia dovrà recuperare agli albori del nuovo anno in quel di Casapulla potrebbe consolidare il terzo seed degli stabiesi, con sole 4 lunghezze a distanziarli dalla sopracitata Solofra. Si parla d’altissima classifica anche nel girone B, con la Pallacanestro Antoniana che recupererà in data odierna il match con la Virtus Academy in quel di San Sebastiano al Vesuvio e potrebbe chiudere il suo 2022 appaiata in classifica (seppur con una gara in più) al Centro Ester Napoli. Gran finale d’anno anche per la Folgore Nocera, con 4 vittorie nelle ultime 5 giornate che le consentono di stabilizzarsi al quarto posto in classifica; il 2023 non dovrà far altro che consolidare i giallo-viola nella caldissima zona playoff e magari sognare anche qualcosina in più.

Serie D, girone A, la classifica

Solofra 22, Piedimonte Matese 20, Stabia 16, Battipaglia 14, Villaricca 14, Giugliano 12, Koinè 12, Cangiani 10, Pozzuoli 10, Aversa 8, Casapulla 6, Avellino 4.

Serie D, girone A, top-5 marcatori

Lorenzo Di Giorgio (Cangiani), 19.2 ppt;

Michele Esposito (Solofra), 17.2 ppt;

Francesco Ambrosano (Battipaglia), 17.1 ppt;

Giuliano Nastri (Villaricca), 16.1 ppt;

Nicola Tronco (Piedimonte Matese), 16.0 ppt.

Serie D, girone B, la classifica

Centro Ester 26, Antoniana 24, Torregreco 22, Nocera 16, Saviano 14, Casal di Principe 14, Arzanese 12, Mercogliano 12, Maddaloni 10, Virtus Academy 8, Caserta 8, Vesuvio 2, Pignola 0.

Serie D, girone B, top-5 marcatori

Alessandro Junior Birra (Vesuvio), 18.8 ppt;

Gianmarco Nocera (Saviano), 18.3 ppt;

Nicola Giovannone (Nocera), 16.3 ppt;

Antonio Fiorillo (Antoniana), 16.3 ppt;

Ivano Ragnino (Maddaloni), 15.3 ppt.