Mugnano. Incendio in un palazzo, muore un uomo

Un uomo di quarant'anni è morto in un incendio che si è sviluppato al piano terra di un palazzo a Mugnano in provincia di Napoli. L'uomo viveva da solo.

Le cause dell’incendio

Le indagini degli inquirenti, immediatamente arrivati subito sul posto, hanno evidenziato che, con molta probabilità, la causa scatenante dell’incendio sia da attribuire a un camino acceso, posto nei pressi dell’appartamento dove viveva l’uomo.

Il fuoco si è sviluppato in una maniera rapidissima, avvolgendo di fumo l’abitazione dello sfortunato che di fatto è morto per esalazioni, nonostante l’intervento dei sanitari che hanno effettuato tentativi per rianimarlo.

Le parole del sindaco

“Questa sera la nostra città è scossa da una tragedia. Un nostro concittadino è morto in un incendio divampato nella propria abitazione nel centro storico. L’amministrazione comunale esprime la propria vicinanza ai familiari e agli amici. Queste le parole del sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro.