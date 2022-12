Pagani. Fine anno. Momento di resoconti per Gerardo Cardillo direttore della società consortile Agro Solidale

Pagani. Agro solidale: Cardillo traccia il bilancio annuale (video)

Momento di resoconti per Gerardo Cardillo direttore della società consortile Agro Solidale che raggruppa i comuni di Pagani, San Marzano Sul Sarno, San Valentino Torio e Sarno. Il neo dirigente traccia un rapido bilancio dell’attività del ex Piano di Zona per l’anno 2022, anche se sotto la sua guida sono trascorsi appena pochi mesi.













Società modello

Una società modello che vuole distinguersi e andare oltre le semplici aspettative per migliorare la qualità dei servizi dando risposte ai bisogni.









I fondi e i finanziamenti

La mission della consortile ha anche come finalità quella d’intercettare finanziamenti e fondi da ogni possibile fonte regionale, nazionale e quelle comunitarie con particolare attenzione al Piano nazionale ripresa resilienza.







La prima infanzia

Cardillo mette in evidenza anche la particolare sensibilità di Agro Solidale verso la prima infanzia, infatti nei quattro comuni consorziati è presente una struttura dedicata alla prima infanzia con servizi dedicati connessi.

Il servizio è di Tiziana Zurro