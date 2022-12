Salerno. Vertenza ex Coop, il comune vigilerà sul vincolo della clausola sociale

Vertenza ex Coop a Salerno, il Comune vigilerà sul vincolo della clausola sociale per l’assunzione dei lavoratori: arriva il plauso della Fiadel Salerno

Vertenza ex Coop, il Comune di Salerno vigilerà per far rispettare il vincolo della clausola sociale in merito alle assunzioni che la Isam dovrà sostenere per gli ex operatori delle cooperative che gestivano il verde pubblico e altri servizi in città.

La questione

La questione è emersa nell’incontro, tenutosi ieri, in cui avrebbero dovuto presenziare i vertici dell’Isam, risultati però assenti, ed a cui hanno partecipato l’assessore all’Ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella, ed il direttore del settore Ambiente del Comune di Salerno, Davide Pelosio.

Le considerazioni di Rispoli

In rappresentanza delle maestranze, tra gli altri, c’era anche Angelo Rispoli, segretario generale della Fiadel Salerno. “Diamo atto dell’impegno che il Comune ha preso formalmente con gli ex lavoratori delle cooperative. Questo è già un punto di svolta, ora speriamo che tutto vada per il verso giusto. Attenzioneremo, inoltre, anche l’ultima gara d’appalto da aggiudicare, quella in scadenza l’11 gennaio per la manutenzione nelle scuole. Ci auguriamo che pure per quella gara vengano rispettati i diritti dei lavoratori”