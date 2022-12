Scafati. Aggredito studente in un istituto scolastico.

Il fatto si sarebbe verificato in un istituto scolastico scafatese e avrebbe coinvolto quattro studenti. Un ragazzo impegnato nel servizio d’ordine della scuola, durante un evento studentesco, è intervenuto in una classe, con l’intento di calmare gli animi, in quel momento abbastanza accesi.

L’efferato gesto di violenza

In risposta al tentativo di quietare la classe, il ragazzo avrebbe ricevuto ripetuti colpi alla testa da parte di uno degli studenti. Pare che l’oggetto utilizzato per sferrare i colpi sia stata una racchetta.

La vittima dell’aggressione non sarebbe stata capace di difendersi in quel momento, in quanto coinvolta in uno scontro con tre ragazzi, sebbene le percosse sarebbero state indirizzate da uno solo dei tre.

Lo studente aggredito sarebbe stato poi condotto al pronto soccorso dell’ospedale di Nocera Inferiore dove i sanitari gli avrebbero riscontrato un trauma cranico. Successivamente i genitori avrebbero sporto denuncia nei confronti dell’autore del gesto.

La decisione della dirigenza scolastica

La dirigenza scolastica, nel mentre, pare stia avviando la pratica di espulsione del ragazzo responsabile del gesto di violenza.

Verranno invece valutate eventuali ripercussioni nei confronti dei restanti due studenti coinvolti.