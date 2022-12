Il 20 dicembre si sono tenute le elezioni per il sindaco dell'Istituto Comprensivo Tommaso Anardi, in un evento incentrato sui valori delle istituzioni

Nella serata del 20 dicembre si è tenuto un importante evento culturale all’Istituto Comprensivo Tommaso Anardi di Scafati: è stato eletto il nuovo sindaco.

I partecipanti all’evento

Presenti per l’occasione, aldilà del preside dell’Istituto Guglielmo Formisano, il sindaco Cristoforo Salvati, l’Assessore alla Pubblica Istruzione e all’Ambiente Daniela Ugliano, l’Assessore alla Cultura Nunzia di Lallo e l’ex deputato (dal 2005 al 2010) professore Tonino Scala. Quest’ultimo vede alle spalle una carriera di spicco per la cultura e politica locale, in particolare a Castellammare di Stabia. Inizia come consigliere comunale, assume poi la carica di consigliere regionale e presidente della commissione speciale regionale Anticamorra. Ma detiene anche l’autorialità di svariate opere letterarie, tra cui “Quaquaraquà Uomini di Camorra”, vincitore del premio nazionale Albero Andronico.

Scopo e modalità delle elezioni

L’evento è stato preceduto da un concerto organizzato dal grande gruppo scolastico vanto dell’indirizzo musicale, allietando l’androne dell’Istituto con canzoni di augurio di buon natale. Dopo l’esibizione e i momenti formali, la celebrazione con il terzo Sindaco eletto nell’Istituto Comprensivo Anardi, onore passato alla giovanissima Teresa Blasio. Prima di lei a ricevere “l’incarico” solo due ragazzi: Antonio Borriello e Gaia Sisto. L’iniziativa ha sottolineato il tema dell’importanza di conoscere i valori della politica istituzionale e dei suoi meccanismi già a partire dalle scuole. In ossequio alle linee guida del Tuel, il testo unico degli enti locali, si è osservata la piena applicazione delle regolamentazioni relative alle elezioni locali anche per il neo-eletto sindaco alla Tommaso Anardi.

L’orgoglio del preside Formisano

“Voglio ringraziare vivamente tutti i genitori degli alunni e gli studenti per la serietà dimostrata durante il periodo “elettorale”. I ragazzi hanno prima interpretato e poi seguito le linee guida del Tuel, testo unico enti locali, per garantire un momento elettorale il più istituzionale e regolamentato possibile. E’ un motivo di orgoglio per me presentare il terzo sindaco di una scuola che dimostra di lavorare a 360° per la crescita culturale e formativa della città. Tutti gli alunni devono essere messi in grado di risultare meritevoli, questo è il dogma che seguiamo ogni giorno e iniziative come queste riescono a mettere tutti su uno stesso piano di merito e di futuro”.

La lode del sindaco Salvati

“Un’iniziativa lodevole per il futuro delle generazioni, che in occasioni come queste conoscono il valore della politica istituzionale con i suoi doveri e difficoltà. Bellissimo anche il concerto di apertura, dimostrazione del grande lavoro anche a livello musicale che si porta avanti all’Anardi. La nostra amministrazione dall’insediamento ha lavorato tanto per garantire il diritto allo studio in città, esempio palese la costruzione del Polo Scolastico in via Oberdan lì dove insisteva un cratere”.

Le parole dell’assessore Ugliano

“E’ un onore poter assistere a questo lavoro di democrazia, e sono ovviamente contenta della nomina femminile, un bel messaggio per il futuro. Le scuole del nostro territorio sono attive nel costruire un futuro organico per gli studenti, noi come politica saremo sempre al fianco dei nostri dirigenti per tutelare questi processi ed esaltarli come quest’oggi”.