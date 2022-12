Scafati. Sotto l’albero l’ok alle assunzioni, è corsa contro il tempo

Sotto l’albero di Natale arriva in extremis il via libera della Cosfel alle 44 assunzioni previste. La Commissione per la stabilità degli enti locali nella seduta del 14.12.2022, ha approvato la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 20.05.2022 avente ad oggetto “Piano triennale del fabbisogno di personale anni 2022-2024. Piano delle assunzioni 2022/2024”. Una delibera che prevede, per l’anno in corso, l’assunzione di 44 unità che porteranno a quasi 180 l’intera dotazione organica comunale. Una cifra apparentemente alta, ma che di fatto rappresenta più o meno il turn over con coloro che andranno o sono andati in pensione, in un organico che oscilla intorno al 50% di quello previsto per un ente delle dimensioni di quello scafatese.

Al momento a Palazzo Mayer è arrivata la sola comunicazione di approvazione, in attesa dell’invio del provvedimento formale. Ciò basta però all’ufficio personale di avviare le procedure per riuscire a portare in città il maggior numero di unità possibili, considerati i tempi risicati per espletare il tutto. Non esclude una proroga il sindaco Cristoforo Salvati, come da lui stesso auspicato durante l’ultimo Consiglio Comunale. Una proroga al 30 giugno, così da riuscire a bandire concorsi e non ricorrere a graduatorie esterne. Come quelle di Boscoreale e San Giorgio a Cremano, che saranno utilizzate nell’immediato per le prime assunzioni. Sulle 44 previste, l’amministrazione conta di riuscire a formalizzarne una trentina. Nel dettaglio, si tratta di 6 amministrativi cat.D, 8 tecnici ripartiti tra categorie C e D, ulteriori quattro posti per categorie protette.

A questi si aggiungono i quattro tecnici Pnrr individuati tramite avviso pubblico e in via di formalizzazione, e i quattro staffisti dal sindaco già individuati nelle figure dell’ex sindaco Peppino Fattoruso, del giornalista Gigi Capasso e degli avvocati candidati non eletti nelle sue liste Assunta Faiella e Antonio De Felice. Lo staff non è frutto di un equilibrio politico in seno alla coalizione, ma una precisa e libera scelta del primo cittadino, rivendicata in maggioranza a chi magari voleva suggerire qualche nome a lui gradito. Restano fuori al momento le posizioni riservate alla Polizia Municipale, tranne quella già pubblicata per una categoria C, dalla quale dovrebbe venire fuori il futuro comandante dei caschi bianchi.

Adriano Falanga