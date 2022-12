Paganese-Tivoli 2-0: 3 punti importantissimi per gli azzurrostellati, arrivati grazie alla rete nella prima frazione di Maccherini e di D'Agostino nel finale.

Paganese-Tivoli: la cronaca

Il primo squillo è a tinte azzurrostellate ed arriva al 6′, cross di Brugnano, D’Agostino controlla e calcia al volo, ma Trovato blocca. La Paganese continua ad offendere e sugli sviluppi di un corner è Di Somma ad andare vicino a vantaggio, ma la palla termina alta. Dopo un minuto arriva la risposta del Tivoli, Falilò ruba palla a centrocampo, arriva al limite ma la retroguardia di casa si rifugia in corner. Al quarto d’ora ancora la squadra di mister Giampà prova a rendersi pericolosa con una conclusione da posizione defilata di Iuliano, ma la palla termina fuori. Al 22′ arriva il meritato vantaggio: corner, Maccherini svetta sul primo palo e trova il gol dell’1-0. Passano pochi minuti e Mimmo Maggio va vicinissimo al raddoppio su un “cioccolattino ” di D’Agostino, ma il numero 9 non trova lo specchio. I ritmi della gara si abbassano ed al 45′ il risultato è di 1-0.

Nella ripresa è sempre la Paganese a fare la partita; infatti passano appena 5 minuti e sui piedi di Brugnano capita la palla del 2-0, ma l’esterno è impreciso e spreca. Al 58′ è ancora Maggio a sfiorare il raddoppio con un colpo di testa, ma la palla sfiora il palo. Nell’azione successiva gli ospiti si divorano il pareggio con Fall che di testa non riesce ad essere preciso. La Tivoli prova a spingere ed al 69′ è Mastropietro con un tiro dal limite ad impensierire Pinestro che è costretto a respingere. A 9 minuti dalla fine è De Felice che prova a chiudere la pratica con un colpo di testa, ma non inquadra lo specchio e tiene in vita gli ospiti. Al 93′ è il Mago D’Agostino a chiudere la pratica con una grande girata su assist di Brugnano, buca Trovato e sigla il 2-0.

Paganese-Tivoli 2-0 : il tabellino

PAGANESE: Pinestro, Iuliano (53′ Faiello), Maggio (85′ Dioh), D’Agostino, De Felice, Verna (61′ Sicurella), Brugnano, Fois (53′ Del Gesso), Di Somma, Esposito (90′ Capone), Maccherini. A disposizione: Reclaf, Cusumano, Semonella, Cipolla. All. Giampà

TIVOLI: Trovato, Lisari, Capodaglio, Fall, Mastropietro (92′ Valentini), De Marco (46′ Coquin), Tarantino, Vagnoni, Falilò (64′ Provinzano), Vecchi (84′ De Dominicis), Perrotta (76′ Pellegrini). A disposizione: Simeoni, Spila, Laurenti, Torsellini. All. Romondin

MARCATORI: 22′ Maccherini (P), 93′ D’Agostino (P).

AMMONITI: Esposito (P), Vagnoni (T), Brugnano (P)

ANGOLI: 6-5

RECUPERO: 4’st.

ARBITRO: Sig. Federico Muccignato di Pordenone