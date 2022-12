Angri. Centro Orsini, in arrivo i fondi per mensa, trasporto e soggiorno climatico

L’annuncio è stato dato dall’assessore Maria D’Aniello nel corso di un consiglio comunale d’eccezione dove nei banchi c’erano i partecipanti del Centro Polifunzionale Giovanna Orsini.

Un consiglio comunale d’eccezione

Un momento di grande inclusione e integrazione destinato a diventare forse modello per i comuni dell’agro nocerino sarnese l’insolito consiglio comunale avvenuto il 15 dicembre scorso ad Angri.

Tutti presenti nella casa del cittadino

Per la prima volta i partecipanti del Centro Orsini hanno simulato un’assemblea consiliare dove sono stati loro a fare delle proposte alla politica locale. Gli assessori presenti sono stati Maria D’Aniello, avente le deleghe alle politiche sociali e giovanili, l’avv.Giusy D’Antuono, assessore alla scuola, sport e cultura e Circo Calabrese, assessore all’ambiente. A prendere la parola dai banchi consiliari non c’erano dunque i consiglieri comunali ma i giovani partecipanti della struttura nell’area 167, per un giorno protagonisti della vita civica locale. Per i ragazzi e le ragazze erano presenti le famiglie e gli operatori, la coordinatrice della cooperativa Emora con Pierpaolo Izzo e Pina Giordano.

Mensa, trasporto e soggiorno climatico.

Tre le principali richieste ai delegati del sindaco: mensa, trasporto e soggiorno climatico. La D’Aniello ha comunicato che è stata approvata e firmata in giunta proprio la delibera con l’impegno di spesa, che fissa a 50mila euro il contributo destinato alle attività del Centro polifunzionale che nel novembre scorso ha compiuto 25 anni dall’apertura. L’atto è stato pure pubblicato all’albo pretorio e si attende ora entri nella fase operativa.

La notizia del ripristino della mensa e del trasporto da casa al Centro e viceversa, è stata accolta con grande gioia dalle famiglie che hanno sentito per tutto questo tempo il peso delle restrizioni per il Covid. “Servizi che erano venuti a mancare anche a causa dello stop forzato degli ultimi tre anni, e che riprenderanno presto per tutti loro” ha detto il sindaco Cosimo Ferraioli.

La delibera

La delibera passata in giunta prevede 10.000 euro per il soggiorno climatico, 40.000 euro per l’erogazione dei pasti e il trasporto, le ore di attività programmate passano così da 4 a 7 ore. Nell’occasione, all’assessore D’Antuono è stato chiesto di poter usufruire di impianti sportivi locali per svolgere attività motoria mentre all’assessore Calabrese di provvedere periodicamente alla cura e manutenzione del campetto da gioco proprio accanto al Centro in maniera tale da poter consentire lo svolgimento di attività anche esterne.

Entrambe le proposte sono state accolte dagli assessori D’Antuono e Calabrese disponibili a lavorarci a breve termine. “È stato un momento molto bello – commenta l’assessore Maria D’Aniello – in cui i ragazzi hanno potuto portare le loro richieste che sono state tutte accolte, da parte mia posso dire che sono felice del lavoro fatto, il mio desiderio di destinare i fondi per coprire sempre più servizi e attività si è avverato. Un anno faticoso questo che sta passando ma che si chiude alla grande, nel segno della solidarietà, per garantire maggiore autonomia e benessere a questi ragazzi.

Le dichiarazione dell’assessore

Per me il Natale è già arrivato”. In chiusura la D’Aniello ha comunicato un’altra novità per il Centro Orsini “dalla prossima settimana ci sarà anche una psicologa volontaria che ascolterà i ragazzi. Un impegno importante per i nostri ragazzi speciali, un vero e proprio regalo di Natale” conclude commossa. Nella delibera di giunta a cui fa riferimento D’Aniello sono state inserite pure risorse economiche per bambini interessati dallo spettro autistico e poi per il trasporto sociale e l’assistenza domiciliare. Per il 2023 l’assessore alle politiche sociali anticipa che ci saranno ulteriori fondi “Quelli del Pnrr, sarà un anno ricco di tanti nuovo progetti!” conclude.

Anna Villani