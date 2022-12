Il dissesto idrogeologico in Italia

Il Rapporto Ispra sul dissesto idrogeologico in Italia, edizione 2021, fornisce il quadro

di riferimento aggiornato sulla pericolosità per frane e alluvioni sull’intero territorio

nazionale e presenta gli indicatori di rischio relativi a popolazione, famiglie, edifici,

imprese e beni culturali: 7.423 comuni (94% del totale) a rischio per frane, alluvioni

e/o erosione costiera, il 18,4% del territorio nazionale classificato a maggiore

pericolosità per frane e alluvioni, oltre 8 milioni di abitanti a rischio frane e alluvioni.

I fenomeni di urbanizzazione nelle aree golenali, i prelievi di inerti (sabbia e ghiaia),

la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali in aree golenali, la ricerca di

nuove aree agricole, ed in genere i fenomeni accentuati di antropizzazione che hanno

caratterizzato l’ultimo cinquantennio hanno contribuito alla destabilizzazione delle

condizioni naturali di molti torrenti e aste fluviali.

Conseguenze tangibili di quanto descritto sono le alterazioni dei fenomeni naturali di

erosione e sedimentazione e l’aggravarsi degli effetti di frane e alluvioni. Tuttavia contribuisce all’aggravarsi della situazione idrogeologica anche il fenomeno dell’abusivismo edilizio.

I controlli nella provincia di Salerno

Dunque per prevenire e mitigare i dannosi e drammatici effetti derivanti dal dissesto

idrogeologico, acuiti dall’estremizzazione degli eventi climatici, Il Comando

Carabinieri Tutela Forestale e Parchi l’Arma Forestale, attraverso le proprie

articolazioni territoriali, svolge una mirata attività di controllo sul rispetto della

vincolistica idrogeologica e delle norme urbanistico-edilizie nel territorio collinare – montano.

In provincia di Salerno i militari del Gruppo Carabinieri Forestale, nel corrente anno

2022, hanno effettuato ben 1.700 controlli in materia di polizia idraulica e controlli sul

rispetto del vincolo idrogeologico, accertando 196 illeciti amministrativi, 26 illeciti

penali e contestato sanzioni amministrative per oltre 93.000 euro.

Nell’azione di contrasto all’abusivismo edilizio invece, i reparti dell’Arma Forestale hanno

effettuato 300 controlli e rilevato più di 40 illeciti penali.

In questo senso dunque grande rilevanza assumono i controlli delle forze dell’ordine sia nella tutela del territorio che nel contrasto all’abusivismo edilizio.