Scafati/Agro. Allagamenti, ancora un vertice in Regione Campania

Ancora un vertice in Regione Campania per la questione allagamenti. Alla presenza del vicepresidente e assessore all’Ambiente Fulvio Bonavitacola, lunedi erano presenti tutti i sindaci dell’Agro, con i tecnici del Consorzio di Bonifica del Sarno, della Gori e della Sma. Con il responsabile all’Ambiente di Palazzo Mayer, Nicola Fienga, anche il sindaco Cristoforo Salvati. “Da mesi ho intensificato la mia battaglia per risolvere il problema degli allagamenti a Scafati e anche lunedì ho avuto modo di perorare la causa della nostra città”, spiega il primo cittadino. Tante buone intenzioni, ma di fatto si è ancora fermi alla fase progettuale. Creare una sinergia tra la rete dei sindaci, Regione, Gori, Ente Idrico Campano, Consorzio di Bonifica e Sma, affinché possa essere attuato un piano sinergico di interventi è stato l’impegno di Bonavitacola.

“Abbiamo chiesto più interventi e opere per mettere in sicurezza i territori ai nostri interlocutori – continua Salvati – Il dissesto idrogeologico è una problematica che non ha una soluzione facile, figuriamoci se possa averla immediata. Sappiamo anche che i sindaci hanno le mani legate e serve un coordinamento con tutti gli organi sovracomunali per uscire dall’emergenza”. Da Scafati è stata ribadita la richiesta dello stato di calamità, già deliberato dalla Giunta due settimane fa, quando l’ultima tornata di maltempo ha letteralmente messo in ginocchio intere aree della città, su tutte il centro cittadino, tra Piazza Garibaldi, via Roma e via Oberdan. Sullo sfondo l’assoluta incapacità del rio Sguazzatoio di contenere le ondate di piena che arrivano a monte. “E’ necessario effettuare opere che ripristino una vivibilità migliore in occasione delle forti piogge – osserva ancora il primo cittadino – Abbiamo chiesto di poter istituire di nuovo dei presìdi sul territorio che rappresentino un collegamento immediato con la Protezione Civile Regionale”. Quanto ai lavori per il dragaggio dello Sguazzatoio, il Consorzio di Bonifica ha spiegato che la caratterizzazione dei sedimi depositati nel canale terminerà entro metà gennaio.

“Si andrà in gara a febbraio”, sottolinea Salvati. Tre mesi di tempo ancora, salvo imprevisti, che non restituiscono garanzie nell’immediato. E così da Palazzo Mayer pochi giorni fa il responsabile della Protezione Civile, il comandante della Polizia Municipale Salvatore Dionisio, ma dato il via ai primi acquisti di attrezzature, come i sacchi autoespandenti, cartellonistica e transenne. Almeno per dare un freno ai ripetuti danni arrecati dall’acqua alta alle attività commerciali. Dal comitato di residenti appena costituito, con portavoce Carlo Licino, un appello: “Vogliamo interventi prima che ci siano altri disastri, come l’impossibilità di ottenere assistenza sanitaria durante la fase alluvionale”.

Adriano Falanga