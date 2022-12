Dopo lo spostamento della Notte Bianca del Commercio, dal 22 dicembre all’8 gennaio, il 20 dicembre si è tenuto un incontro fra amministrazione e commercianti. Le associazioni dei commercianti scafatesi, Confesercenti e Fenailp hanno espresso alcuni chiarimenti sul recente confronto. Non di secondaria importanza inoltre la precisazione sulle responsabilità, che vengono esplicitate essere a carico esclusivo dell’amministrazione.

Le parole dei commercianti

Siamo stati convocati il 20/12/2022 alle ore 11.00 in Comune alla presenza dell’assessore al Commercio e Attività produttive Alfonso Di Massa, alla Presidente Commissione Bilancio Ida Brancaccio e all’assessore al Bilancio Nunzia Di Lallo, ci e’ stato comunicato che l’amministrazione, avendo recepito tutte le criticità da noi espresse nell’incontro precedente sulla data del 22 Dicembre, ha deciso di spostare la data della manifestazione.

Le associazioni preso atto della decisione con soddisfazione hanno ribadito, su richiesta dell’amministrazione di suggerire delle possibili date, che la scelta deve sempre cadere su un giorno che non va a creare problemi alla cittadinanza tutta. Visto che un tale evento prevede come elemento realizzativo fondamentale la chiusura delle due arterie principali di Scafati e quindi in nessun giorno lavorativo.

La nuova data proposta dai commercianti

Le associazioni nello svolgersi del confronto fra le parti hanno anche invitato l’amministrazione a considerare di spostare l’evento in altro periodo da individuare con calma vista la ristrettezza dei tempi realizzativi e il periodo tutto. Vista la decisa volontà dell’amministrazione di realizzare tale evento in questo periodo, abbiamo proposto la data 06 Gennaio. L’assessore Di Massa si è riservato qualche ora di tempo per verificare la disponibilità degli artisti.

Nel tardo pomeriggio ci è stato comunicato che la data possibile era solo l’8 Gennaio per la non disponibilità degli artisti.

Le associazioni hanno poi ribadito che la collaborazione da parte dei commercianti sarà esclusivamente quelle di loro competenza. Cioè invitare i commercianti tutti ad aperture con iniziative commerciali ad hoc, sempre rispettando la volontà partecipativa di ognuno di essi.

La responsabilità dell’evento

Le associazioni ribadiscono che l’organizzazione e la realizzazione di questo evento è ha completa responsabilità dell’amministrazione tutta. Innanzitutto perché i commercianti e i propri riferimenti in questo periodo sono completamente assorbiti dal lavoro e poi perché le associazioni non sono state mai invitate a nessun tavolo consultivo e preparativo alla decisione di realizzare la “Notte Bianca del Commercio”.