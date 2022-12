Angri. La band si esibirà in Piazza Doria l’ultimo giorno dell’anno grazie ai locali che hanno organizzato l’evento e metteranno a disposizione gli spazi

Angri. A San Silvestro tutti in Piazza Doria con gli Skizzekea

Porteranno senso di libertà e il tipico sound partenopeo che conquisterà i giardini di Piazza Doria. Gli “Skizzekea” sono una tra le band più gettonate e apprezzate, dello scenario musicale napoletano, per le rivisitazioni del vasto repertorio della musica partenopea declinata in chiave moderna.









Esibizione in Piazza Doria

La band si esibirà in Piazza Doria l’ultimo giorno dell’anno e già dalle ore 12,00 i locali che hanno organizzato l’evento metteranno a disposizione i loro spazi per accogliere i numerosi fans della band che offrirà comunque un repertorio per tutti.









Il repertorio

Da Pino Daniele a Carosone tutto rivisitato e offerto dal Mojo Drink&Food, Poes, Cotto e Mangiato e la Caramelleria Umpa Lumpa. Tuti uniti e senza restrizioni.

Il servizio è di Tiziana Zurro