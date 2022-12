Angri. Calabrese: particolare attenzione al decoro urbano (video)

Angri. Calabrese: particolare attenzione al decoro urbano

L’assessore Ciro Calabrese presta particolare attenzione al decoro urbano. Solo da qualche settimana ha ricevuto la delega alle politiche ambientali ma già è in piena attività. Tra le prime immediate azioni visibili c’è sicuramente quella della cura del decoro urbano. Nelle ultime ore gli operai dell’azienda speciale Angri Eco Servizi, proprio su indicazione dell’assessore delegato Calabrese, hanno proceduto alla piantumazione di piantine lungo i giardini di villa Doria che saranno interessati anche da eventi natalizi.









Nessuna zona trascurata

L’assessore Calabrese assicura che nessuna zona della città sarà trascurata circa la cura del decoro urbano. Lo stesso assessore, nelle scorse ore, è stato anche al plesso scolastico di via Taverna del Terzo Circolo Didattico per sincerarsi della situazione della struttura. Anche in questo caso gli operai dell’azienda speciale Angri Eco Servizi hanno proceduto allo smaltimento di suppellettili e materiali depositati da tempo negli scantinati della scuola. La ricognizione sul territorio continuerà anche in questi giorni di festa.

Il servizio è di Aldo Severino