Costiera amalfitana. Carabinieri su cantieri edili, controlli e sanzioni per circa 25mila euro

Controlli ai cantieri edili

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, unitamente a quelli del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno e al personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Salerno e dell’Ufficio Tecnico del Comune di Amalfi, hanno attuato, nell’ultimo trimestre, una campagna di controlli ai cantieri edili.

Violazioni riscontrate

Nel corso delle attività, finalizzate a contrastare l’abusivismo edilizio e verificare il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, si è proceduto a: ispezionare 8 cantieri; identificare 49 tra dipendenti, datori di lavoro e tecnici di settore; deferire alla Procura di Salerno 13 persone ed elevare sanzioni amministrative per oltre 24mila euro per le violazioni riscontrate .