Evadono dai domiciliari, due giovani arrestati nel salernitano

Violano la misura degli arresti domiciliari a cui erano sottoposti per rapina

Due giovani evadono gli arresti domiciliari.

L’arresto

I Carabinieri del Comando Stazione di Pontecagnano, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta di questa Procura, nei confronti di C. R., 20enne e M. S., 27enne, accusati di aver violato la misura degli arresti domiciliari a cui erano sottoposti per rapina.

Secondo quanto ritenuto nella ordinanza cautelare i due scendendo dall’abitazione uscivano dal portone per affrontare i parenti della fidanzata del R. con cui avevano avuto un diverbio.