Monaldi e Lamb ai saluti, Mian sotto l’albero della Givova?

Cambiano ancora gli “ospiti” dell’albergo Givova

La rivoluzione invernale in casa Scafati Basket non sembra avere fine, le riflessioni post-Tortona hanno portato la società cara a patron Nello Longobardi a modificare ulteriormente il proprio assetto nonostante il più che positivo ruolino di marcia ottenuto dall’avvento di Attilio Caja (3 vittorie e 2 sconfitte). Lo stesso coach ex Varese parlava non molto tempo addietro di come questo gruppo lo rendesse soddisfatto sotto tutti i punti di vista, e dell’impossibilità di cambiare troppi pezzi del puzzle, le cosiddette dichiarazioni di facciata. Dovessero andare in porto questi ulteriori movimenti in sede di mercato diventerebbero infatti 4 le new entry nel roster scafatese dalla sosta di metà novembre (Butjankovs, Imbrò, Okoye ed il tanto chiacchierato Mian), quasi metà squadra modificata in poco più di 30 giorni. Rumors che si rincorre già da qualche settimana quello che riguarda l’ala piccola friulana Fabio Mian (4.5 punti e 2.5 rimbalzi in 24′ di utilizzo nelle prime 11 gare in A2 con l’APU Udine), “chiuso” in Friuli dalla firma di Alessandro Gentile, il suo arrivo rappresenterebbe il regalo di Natale di patron Longobardi a coach Caja. I tesseramenti permessi dalla Lega restano 18, con l’eventuale arrivo di Mian ne resterebbe soltanto uno a disposizione della compagine salernitana. Diciassette contratti in poco meno di 3 mesi di regular season potrebbero rappresentare un nuovo record per la massima divisione nazionale di pallacanestro italiana.

Uno che entra, due che escono

Se la novità in entrata dovesse essere confermata, sarà il playmaker Diego Monaldi (2′ giocati nelle ultime 4 giornate) a farne le spese. L’apriliano non ha convinto lo staff gialloblù (anch’esso modificato col cambio dei due assistenti del capo allenatore nelle ultime settimane, Mazzalupi e Ciarpella hanno sostituito Nanni e Mollica) e sarebbe atteso dalla stessa Udine al piano di sotto, in A2, per tentare nuovamente la scalata a quella che sarebbe la sua terza promozione consecutiva (playoff vinti con Napoli nel 2021 e con Scafati nel 2022). Altra posizione estremamente in bilico dovrebbe essere quella di Doron Lamb, out per infortunio nella sconfitta casalinga con Tortona di domenica scorsa ed ancora non al top in vista della trasferta di Brindisi di lunedì 26 dicembre. L’arrivo di Okoye ed il rientro imminente di Butjankovs lo escludono dalle rotazioni degli stranieri (ad oggi in 7 a disposizione di Caja). La ricerca di un assetto solido e definitivo prosegue alla Beta Ricambi Arena, chissà se il cerchio si chiuderà con queste ultime operazioni oppure il 2023 riserverà al popolo gialloblù ulteriori novità.