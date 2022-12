Pagani. Riqualificazione stazione ferroviaria tempi lunghi (video)

Pagani. Stazione RFI, il finanziamento di circa sei milioni di euro annunciato a febbraio non vede ancora uno stralcio di progetto, si dovrà aspettare la prossima primavera. I cittadini paganesi attraverso i social non mancano di segnalare spesso la situazione di degrado che vive l’area di sosta ferroviaria. Mancanza di manutenzione ed episodi di vandalismo hanno reso uno dei principali punti di mobilità cittadina un luogo triste e al limite della pericolosità.













L’incontro in Regione

Lo scorso febbraio i locali esponenti del Partito Democratico accompagnarono l’amministrazione De Prisco in un incontro ad hoc con il consigliere regionale delegato ai trasporti Luca Cascone e alcuni rappresentanti di Rete Ferroviarie Italiane. Al centro della discussione la riqualificazione della stazione, con le parti che si sono lasciate con l’intenzione da parte di RFI di intervenire attraverso un progetto dal valore di circa sei milioni di euro, frutto delle opportunità nate con il PNRR. Una notizia che fu acclamata dall’ente comunale ma anche dall’opposizione democratica, contenta del risultato apparentemente raggiunto dalla Regione del governatore Vincenzo De Luca. Alla fine del 2022 l’incontro è rimasto però fine a sé stesso, senza nessun stralcio di progetto di conoscenza pubblica.











La denuncia di Calce

A denunciare la situazione il consigliere comunale Vincenzo Calce, che nelle scorse settimane ha recapitato a palazzo San Carlo un’interrogazione a risposta scritta sull’argomento. A sciogliere i dubbi del consigliere di opposizione l’assessore delegato ai lavori pubblici Augusto Pepe, che ha avuto modo di spiegare nel documento come l’ente comunale non sia a conoscenza dell’esistenza di un progetto reale. Anzi, come da ultime indicazioni all’assessore Pepe, prima di marzo – aprile 2023 non verrà iniziato nessun ipotetico progetto di redazione dello stralcio introduttivo. Tanta volontà, zero realtà.







L’atto d’accusa

“Un altro, ennesimo, caso di proclamazione affrettata e completamente fittizia. Sembra di vivere perennemente in campagna elettorale, con promesse su promesse a cui non seguono fatti. L’amministrazione ha ammesso che la Regione Campania e RFI dopo l’incontro più volte abbia glissato risposte serie, rimandando sempre” è l’attacco di Vincenzo Calce, che conclude prendendosela con i suoi colleghi di opposizione, sponda però democratici “Il Partito Democratico dimostra di essere in linea con il governatore Vincenzo De Luca, che tanto parla ma poco migliora le condizioni dei suoi abitanti”.

Il servizio è di Alfonso Romano