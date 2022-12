Sarno. Serafino entra in Fratelli d’Italia

Sarno. Serafino ufficializza il passaggio a Fratelli d’Italia: “Una nuova sfida per il rilancio del territorio”.

L’annuncio

Questa mattina il Coordinatore Cittadino di Gioventù Nazionale Sarno, Celestino Pio Caiazza, ha annunciato l’adesione al movimento giovanile ed al partito di Fratelli d’Italia del Coordinatore Cittadino della “Lega Giovani Sarno” Lucia Serafino.

Le dichiarazioni di Serafino

“Ho aderito ufficialmente a Gioventù Nazionale e a Fratelli d’Italia – afferma l’ex in quota Lega. Ringrazio tutti i Dirigenti locali e militanti che in queste ore continuano a manifestarmi il loro affetto, facendomi sentire davvero a casa.

È imprescindibile per me ringraziare sinceramente il coordinatore cittadino della Lega, l’avvocato Walter Giordano, e tutti i dirigenti locali per questi anni di formazione e militanza attiva al servizio del partito e della mia città. La giornata di oggi rappresenta per me il punto di partenza di una nuova sfida per il rilancio del territorio e per la crescita del partito di Giorgia Meloni nella città di Sarno”.

“Oggi GN Sarno accoglie festante l’arrivo di una giovane militante di qualità come Lucia Serafino -afferma il coordinatore cittadino di Gioventù Nazionale Celestino Pio Caiazza.

L’impegno e la passione che da sempre manifesta all’interno delle file di centrodestra rappresentano un grande valore aggiunto per il movimento giovanile che rappresento.

Un adesione di tal peso è indicativa di quanto Gioventù Nazionale si stia radicando fortemente sul territorio in questi anni, oltre che della capacità di Fratelli d’Italia di parlare alle giovani generazioni, grazie al costante impegno di una base militante sempre più compatta e proiettata verso le nuove sfide che i nostri territori ci pongono continuamente dinanzi”.

Carmela Landino