Angri. 24 e 31 dicembre, stop alla vendita di bevande in bottiglie e contenitori di vetro

Il divieto

In occasione delle festività natalizie, e nella fattispecie nei giorni cruciali per l’affluenza di persone, il sindaco ha firmato un’ordinanza che vieta, nei giorni 24 e 31 Dicembre, la vendita di bevande in bottiglie e contenitori di vetro.

Pericolo per la pubblica sicurezza

La presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza se utilizzati quali strumenti impropri per ledere gli altri, specie se utilizzati in risse come oggetti contundenti idonei ad offendere e danneggiare.