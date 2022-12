Salerno. La Via Crucis natalizia con i mezzi pubblici. Disagi per chi deve servirsi dei mezzi pubblici in queste settimane festive

Disagi per chi deve servirsi dei mezzi pubblici in queste settimane festive. La riduzione delle corse dei bus ma anche dei treni metropolitani creeranno non pochi disagi ai pendolari di tutta la provincia salernitana, capoluogo compreso.









Difficile viaggiare

Circolare con i mezzi pubblici nelle imminenti festività natalizie sarà impossibile. Perché ai consueti stop della circolazione previsti per il 25 dicembre e il giorno di Capodanno si aggiungeranno altri fermi logistici. Sul portale di BusItalia gli annunci delle interruzioni che, immediatamente, non sono state bene accolte dagli utenti che utilizzano il servizio di trasporto pubblico per lavorare e raggiungere le proprie abitazioni.













Disagi fino all’Epifania

Fino all’Epifania ci sarà la sospensione delle corse scolastiche in concomitanza con il blocco delle attività didattiche in presenza. BusItalia, inoltre, rende noto che “nei giorni di Natale e Capodanno, tutti i servizi sono sospesi” ma anche che nei giorni festivi di “Santo Stefano e dell’Epifania viene espletato il servizio festivo”. Corse ridotte ovunque.







Collegamenti difficili anche con il treno

Collegamenti “difficili” anche con il treno. In tanti, dunque, hanno già studiato delle “opzioni alternative” come quella di utilizzare i treni regionali. Ma, pure in tal caso, non sarà semplice far rientro a casa nelle giornate di vigilia che quest’anno cadono di sabato che, come da consuetudine prevista nei calendari “ordinari”, riserva all’utenza meno corse.

Il servizio è di Aldo Severino