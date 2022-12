Angri. I tesori artistici: la Cappella Pisacane e i Sette Dormienti (video)

Angri. Tesori artistici: la Cappella Pisacane e i Sette Dormienti

La Cappella Montevergine meglio conosciuta popolarmente come Cappella Pisacane è in precario stato. Edificata approssimativamente tra il ‘600 e il ‘700 e da tempo interdetta al culto. All’interno della cappella un patrimonio artistico di valore rappresentato da tante antiche statue tra le quali quelle e dei Sette Dormienti. Fino a pochi anni fa era aperta al pubblico, curata da alcune famiglie dello storico borgo della Via Di Mezzo, ma, tra ripetuti furti e incuria, è stata definitivamente chiusa nel temendo per la sua staticità.

Le origini

Risalente al periodo tra l’anno 600 e il 700 fu voluta dal nobile Baldassarre Pisacane conserva le statue santi Cosma e Damiano, medici santi vissuti tra il 260 e il 303 d.C., morti da martiri sotto l’impero di Diocleziano, passati alla storia per avere curato gratuitamente gli ammalati.









I sette Dormienti

Accanto ai due santi anche “i Sette Dormienti” opera unica nel suo genere. Pare che in nessun luogo al mondo vi sia una riproduzione dei Sette Dormienti come sono in loco. Sette statue, perlopiù senza dita, si dice provenienti da Efeso. Resta misterioso il loro arrivo ad Angri non si sa. I sette dormienti secondo quanto si narra furono perseguitati, come tutti i cristiani, dall’imperatore Decio cominciò la persecuzione dei cristiani. Trovarono rifugio all’interno di una caverna dove furono trovati e rinchiusi vivi. Non avevano altra scelta che attendere la propria fine perciò caddero in un sonno profondo e dove dormirono per dormito per due secoli. In questi anni molte le iniziative volte al recupero artistico delle statue e dell’interno patrimonio della Cappella, tra le quali quelle dell’associazione artistica e culturale “Panacea”. La soluzione sembra essere ancora lontana.

Il servizio è di Aldo Severino