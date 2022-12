Complessità del rapporto di coppia, le riflessioni della psicologa

I rapporti di coppia come tutte le relazioni sociali soprattutto se durature sono complesse.

La complessità del rapporto

Tale complessità nasce dal cambiamento che è l’unica costante della vita. Purtroppo nella coppia bisogna evolversi e cambiare insieme, ma si può cambiare in maniera asincrona e non riconoscersi.

Ci si guarda e non ci si riconosce ed è lì che partono le triangolazioni attraverso il coinvolgimento di persone esterne ma collegate che in apparenza sembrano la causa della crisi ma in realtà sono solo il capro espiatorio per non affrontarsi.

La riflessione

Per superare la crisi bisogna riassettare il sistema riprendendosi le proprie responsabilità ed evitando rapporti di dipendenza ma solo di appartenenza. Le difficoltà di coppia hanno la loro storia ma per superare la crisi non bisogna guardare lontano ma dentro se stessi.

Le emozioni

La rabbia talvolta rappresenta l’emozione prevalente nei rapporti di coppia. La rabbia che sia essa costruttiva o distruttiva rappresenta una delle emozioni più presenti nelle famiglie di oggi. Le cause sono sicuramente molteplici. Una di essa è sicuramente il “non detto”.

Il “non detto”

Tutto ciò che non viene verbalizzato crea nodi conflittuali e poi costanti o improvvise esplosioni è per questo importante parlare e comunicare disagi, paure e tensioni.

Un altro motivo potrebbe essere il doppio messaggio. Il doppio messaggio è il risultato di una comunicazione non autentica in cui il verbale e l’extraverbale non coincidono.

I non detti e i doppi messaggi creano confusioni e esplosioni di rabbia …quella rabbia che talvolta è solo celata richiesta di affetto.

La confusione comunicativa, crea confusioni di ruoli, che a loro volta creano famiglie spostate e arrabbiate.

La psicoterapia sistemico familiare può essere una giusta soluzione a tali problematiche.