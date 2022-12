Expo canine, i cambiamenti nella competizione. Cani senza “padronanza del ring”

I cani non sentono più la competizione. Possibili cause

Expo canine, i cambiamenti negli anni

Gran bella cosa è facebook che permette di esprimere, ad ognuno, il proprio parere e di sottoporlo all’analisi del mondo intero. Mancavo dall’Expo canine da diversi anni, tanti anni. Ultimamente ho iniziato a seguirne qualcuna e ho notato una carenza generale, non solo in alani ma in quasi tutte le razze, non tutte ma quasi tutte.

Cani “spenti”

Tanti cani non si presentano più, sono spenti, sia che vengano presentati dai proprietari che da altre figure professionali. Si, magari ci sono dei soggetti piazzati, tirati, modificati nel proprio aspetto (tirando il collare) ma sono spenti. Non hanno quella che un tempo si chiamava: Padronanza di ring. Non lo sentono il ring e non sentono la competizione.

Manca la “Padronanza del ring”

Ricordo di soggetti che appena entravano nel ring, cambiavano di aspetto e di umore e, guardando a destra e a sinistra con la testa alta e il collo allungato, sembrava volessero dire: “Forza, avanti il prossimo che ce n’è per tutti!”

Le possibili cause

Personalmente credo che la “causa” (se di causa si può parlare) di tutto questo è da ricercare nel fatto che i “nostri amici” (e non mi fraintendete) sono trattati troppo con i guanti gialli, specie e soprattutto da quando, parere personale, molti vivono in casa.

Condizioni di vita

Hanno una condizione di vita agiatissima che li porta alla soglia dell’ozio ed hanno perso, pertanto, il sentimento della competizione e la voglia di primeggiare. Tanto mangiano, bevono, sono in casa, al caldo e con il letto comodo. Non hanno il desiderio di alcunché perché hanno già tutto.

”Stalla calda e mangiatoia bassa”

E’ un po’ come i grandi calciatori che guadagnano un mare di soldi. Poi che la loro squadra vinca o perda cosa vuoi che gliene può importare. Anticamente, nelle nostre zone, si diceva: ”Stalla calda e mangiatoia bassa”

Senza polemica, Voi che cosa ne pensate?