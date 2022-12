Salerno. Sicily by Car, un importante premio di qualità

Eccellenza nei servizi di noleggio a breve termine. L’Agenzia di Salerno Sicily By Car noleggio a breve ha ricevuto un importante riconoscimento che ne contraddistingue la qualità e la professionalità: è il premio “ Excellent per il raggiungimento del “primo posto come miglior risultato nella soddisfazione del cliente. Il premio è stato consegnato dal presidente Tommaso Dragotto, amministratore e titolare della società che risulta la prima è l’unica società italiana di noleggio a breve termine”.

Un’azienda leader

Sicily by Car S.p.A. Compagnia leader nel settore dell’autonoleggio, è stata fondata nel 1963 da Tommaso Dragotto, che ha iniziato la propria scommessa imprenditoriale con un parco auto costituito da una Fiat 1300, una Fiat 1100 e due Fiat 500. Oggi la Sicily è una realtà nazionale consolidata e l’agenzia di Salerno è mandataria per il territorio Campania dal 2004 con l’ufficio in Piazza Ferrovia a Salerno, gestito da Luigi Ciccoleri, e quest’anno premiato come “primo ufficio d’Italia come qualità nella gestione del cliente” un giusto riconoscimento alla elevata professionalità offerta al cliente.