Sarno. Il messaggio di auguri del sindaco Canfora

Sarno. Scrive una lettera aperta ai suoi concittadini, il sindaco di Sarno, Giuseppe Canfora.

La lettera del primo cittadino

Nel testo, il bilancio di un anno in cui l’Amministrazione comunale ha intensificato il suo lavoro “per garantire i servizi, essere vicina ai cittadini in difficoltà, sostenere le attività produttive, realizzare nuove opere, promuovere iniziative e lavorare per la nostra città”.

Il punto della situazione

Punto della situazione anche per ciò che concerne le attività culturali e sociali, che hanno coinvolto, insieme alle scuole, anche le associazioni.

“La pandemia non ci ha fermato – ha scritto ancora il primo cittadino sarnese – anzi, ci ha spronato a fare di più e meglio. Sarno sta cambiando, è più accogliente, più vivace, più inclusiva, più bella. Nuovi progetti e nuove iniziative ci rendono ottimisti”.

Gli auspici del sindaco Canfora

“Abbiamo vestito la città di luci e colori – ha concluso Canfora – organizzato eventi, seppure in forma limitata: l’auspicio è che l’atmosfera natalizia aiuti tutti a sentirsi meglio e a gioire. L’arrivo del Natale ci porta un messaggio d’amore, di pace e unità, contro le ingiustizie e le sopraffazioni. Un messaggio, questo, che deve diventare per ognuno di noi impegno alla condivisione e all’accoglienza, un esempio per i nostri giovani”.

Carmela Landino