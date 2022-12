Angri. “Tombola al Palazzo Doria”, spettacolo musicale e culturale

L’appuntamento è per il 29 dicembre a Palazzo Doria con la vera tombola napoletana in chiave musicale, condotta dal Prof. Amedeo Colella, scrittore, umorista napoletano e volto di Canale 21.

Un ritorno alla napoletanità per rendere omaggio alla Famiglia dei Principi Doria e le loro origini napoletane, nel Palazzo che li ospitava. Un viaggio di 90 minuti attraverso la cultura, il cibo e la lingua napoletana. Si canta, si gioca, ci si diverte e chi fa la tombola… naturalmente vince!

Dal “panariello” escono canzoni napoletane

Una serata esclusiva con posti limitati, per godere dello spettacolo in piena tranquillità e divertimento. La prima tombola dove dal “panariello” non escono numeri ma canzoni napoletane, grazie all’accompagnamento musicale del posteggiatore napoletano Francesco Cuomo.