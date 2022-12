Napoli. Consiglio Regionale approvato il bilancio di previsione (video)

Napoli. Approvato in Consiglio regionale il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025"

Approvato in Consiglio regionale il “Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025 ”: il disegno di legge determina lo stato di previsione delle entrate e della spese, in termini di competenza, per un totale generale, per l’anno finanziario 2023, che ammonta a 35 miliardi 220 milioni di euro, 34 miliardi 184 milioni per l’esercizio finanziario 2024 e 33 miliardi 314 milioni per il 2025.

Si punta sulle politiche sociali

Una manovra, secondo la maggioranza, che punta decisamente sulle politiche sociali, sul sostegno al diritto allo studio, sulla tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie, sulla valorizzazione della cultura, dell’artigianato e delle eccellenze della Campania mettendo in campo anche diverse iniziative finalizzate a sostenere i diversi Comuni.













La sanità

Senza tralasciare il miglioramento di alcune problematiche in sanità, a favore dei medici di Pronto soccorso e dei lavoratori del settore della riabilitazione e del socio sanitario, per la proroga dei mutui a favore dei Comuni per la realizzazione delle opere pubbliche, per incentivare le comunità energetiche rinnovabili, per l’adeguamento delle strutture sanitarie anche al fine della attuazione del Pnrr, per il passaggio dei lavoratori dalla gestione idrico integrata alla gestione unica.









Fondi nel salernitano

Previsti anche fondi destinati al Salernitano, in particolare, quelli per i Parchi e le grotte di Castelcivita e Pertosa. Approvato anche l’emendamento presentato dal capogruppo di Italia Viva, Tommaso Pellegrino , che prevede il riconoscimento di un contributo economico da parte della Regione Campania, nella misura massima di 400 euro, per l’acquisto di parrucche ai pazienti affetti da alopecia da chemioterapia.

Il servizio è di Aldo Severino