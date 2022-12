Pagani. Al via “A Boy, a Girl”. Pop Symphonic Poem, concerto sinfonico del Progetto Erasmus

Un concerto che rientra nel Progetto “ERASMUS+ MusE - Music and poetry to empower teenagers’ resilience at school ” diretto dal compositore e direttore d’orchestra Francesco Colasanto.

Un concerto che rientra nel Progetto “ERASMUS+ MusE – Music and poetry to empower teenagers’ resilience at school ” diretto dal compositore e direttore d’orchestra Francesco Colasanto.

L’appuntamento all’auditorium di Pagani

Tutto pronto per il concerto che si terrà presso l’auditorium “S. Alfonso” di Pagani, alle ore 19 di mercoledì 28 dicembre, uno spettacolo unico nel suo genere della durata di circa 50 minuti. Sul palco l’Orchestra, che in ogni nazione si compone di giovani e affermati strumentisti di orchestre residenti, con le voci di Anna Corvino, soprano di Nocera Inferiore e Francesco Napoletano tenore di Battipaglia.

Saranno presenti delegazioni di tutti e sei paesi che hanno aderito al progetto.

A tal proposito va sottolineato che MusE è un progetto co-finanziato dal Programma Erasmus+ dell’Unione Europea (Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices – Action Type: Strategic Partnerships for school education) che coinvolge otto partner di sei paesi: Rosso Arancio Ass.n (Italia), Demetra Special Purpose Vehicle srl (Italia), UNIROMA3 (Italia), Ozel kumluca sinav egitim kurumu insaat ticaret limited sirketi (Turchia), National University of Ireland Galway (Irlanda), Escola Secundária Alves Martins (Portogallo), Liceul tehnologic ticleni (Romania), Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana (Slovenia).

L’obiettivo

L’obiettivo del progetto è promuovere lo sviluppo di alcuni dei fattori che rendono gli adolescenti resilienti, come l’atteggiamento positivo, l’ottimismo e la capacità di gestire le emozioni. Il progetto si sviluppa attraverso quattro Intellectual Output: – IO1: Pop Symphonic Poem – IO2: Web Application App – IO3: Broadcast & DVD – IO4: MusE Handbook.

Il poema sinfonico

Il prodotto primario, oggetto è il Pop Symphonic Poem: un poema sinfonico è un brano di musica orchestrale, solitamente in un unico movimento continuo, ma non solo, che evoca il contenuto di una poesia, di un racconto, di un paesaggio, ecc. Questa forma ci è sembrata la più adatta per “raccontare in musica” un testo nato dalle idee e dalle esperienze dei giovani. Per questo motivo, e considerato che il “materiale” testuale è stato realizzato dagli studenti delle scuole superiori dei partner coinvolti nel progetto, abbiamo voluto in qualche modo collegare il loro “mondo sonoro” a quello più tradizionale.

Il componimento del maestro Colasanto

Il maestro Francesco Colasanto ha composto il Poema Pop Sinfonico in cui i brani eseguiti dall’orchestra sono preceduti da testi recitati che hanno come oggetto alcuni temi sulla resilienza adolescenziale. Il testo del poema è stato ispirato dai ragazzi dei tre licei partner (turco, rumeno e portoghese). Il materiale (testi, racconti, ecc.) è stato raccolto attraverso una WEB APP che è stata precedentemente “distribuita” a cento studenti di ogni scuola.

I testi didattici, sulla resilienza scolastica e giovanile, e non solo, saranno prodotti dalle due Università partner e saranno l’oggetto primario dell’IO4 (MusE Booklet). Alla fine il prodotto, sia didattico che artistico, che ne scaturirà sarà raccolto in un supporto sia digitale che cartaceo. Concerti che si sono finora tenuti (tutti all’estero): Slovenia (Capo d’Istria 7/5/2022), Portogallo (Viseu 23/9/2022), Romania (Targu Jiu 9/12/2022).

Pagani unica data italiana

Quella di Pagani è l’unica data italiana. La prossima si terrà nel mese di marzo del 2023 in Turchia.

Aldo Severino