Scafati. Contrada Bagni, inaugurato il Presepe Vivente

Nel giorno di Santo Stefano, in Contrada Bagni, è stato inaugurato il Presepe vivente.

A presenziare anche il sindaco Salvati: “Sono veramente contento che una tale tradizione si stia portando avanti anche nella nostra città. Non solo una rappresentazione teatrale ma anche, e soprattutto, una vera e propria testimonianza di fede. Vedere rivivere la nostra Scafati anche in questi momenti religiosi mi riempie il cuore di profonda gioia”.

I ringraziamenti del sindaco

“Ringrazio sentitamente il parroco del Santuario della Madonna dei Bagni, Don Mimmo Cinque, per averci accolto e per la sua benedizione al presepe e ai partecipanti, e ringrazio l’Associazione Contrada Bagni, tutti i figuranti e tutta la comunità per averci regalato questo meraviglioso spettacolo.

Un ringraziamento dovuto poi all’Assessore alla Cultura, Nunzia Di Lallo, all’assessore al commercio Alfonso Di Massa e all’assessore Camillo Auricchio per la sua presenza”.