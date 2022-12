Piano Urbanistico Comunale, parte ufficialmente l’ultima grande maratona dell’amministrazione Salvati.

La nomina del legale

A due giorni dal Natale la giunta di palazzo Mayer si è voluta lasciare ai bagordi natalizi non prima di mettere firma e approvazione ad un atto possibilmente rivoluzionario per la città dell’agro. Attraverso relativa delibera di giunta comunale l’amministrazione ha dato indirizzo al responsabile del settore V Pianificazione e Sviluppo del Territorio di attivare le procedure necessarie per nominare un legale amministrativo che possa predisporre un avviso pubblico di interesse per individuare i futuri progettisti del Puc.

Un atto assente a Scafati dal 1998

Una decisione che nasce per rimettere in sesto lo strumento urbanistico principe che regna le comunità urbanizzate, un atto di normalità che a Scafati manca dal 1998. Questo perché l’ultima redazione del Piano Urbanistico comunale, nel 2015, andò incontro a un blocco anzitempo dalla Provincia di Salerno per alcune incongruità, bloccando di fatto la scorsa amministrazione. Salvati dal suo insediamento nel 2019 aveva rilanciato l’argomento in campagna elettorale auspicando ad un rilancio cittadino legato ad una nuova organizzazione delle infrastrutture, della viabilità cittadina e non solo.

Dopo 3 anni e mezzo arriva una delibera che rappresenta un primo passo concreto al futuro del procedimento amministrativo, che dovrà vivere un andamento deciso per evitare di superare temporalmente il voto del 2024 con tutti i rischi annessi e connessi.

Le parole del sindaco Salvati

“Sarà un Puc perequativo” ha avuto modo di affermare il sindaco Cristoforo Salvati sul palco di un evento natalizio che si è svolto negli scorsi giorni a piazza Vittorio Veneto “Vogliamo il rilancio di questa città senza ulteriore consumo di cemento o di suolo e senza speculazioni”. L’opposizione consiliare dal canto suo accoglie con scetticismo la notizia, consapevole dell’iter e delle difficoltà che si incontreranno.

Le perplessità dell’opposizione

“Quando si sta avviando a conclusione il quarto anno del mandato sindacale la montagna partorisce il topolino, ovvero la giunta delibera di dover individuare un esperto per fare il bando per selezionare i nuovi progettisti del PUC.. Se tutto va bene Salvati entro il suo mandato, avrà dato un incarico ulteriore” commenta il consigliere comunale della coalizione “Insieme per Scafati” Michele Russo “Noi ci saremmo aspettati e ci aspettiamo, cosa mai avvenuta in questi anni, una discussione seria in Consiglio Comunale sugli indirizzi che dovranno essere recepiti dai progettisti. Il futuro PUC dovrebbe sicuramente puntare alla riqualificazione degli insediamenti già realizzati in maniera caotica in molte parti di città, senza ulteriore consumo di suolo. Individuare aree per infrastrutture pubbliche ed aree verdi in particolare che sono pressoché inesistenti a Scafati sia al centro ma ancora di più nelle diverse contrade cittadine, che sono dotate a mala pena della scuola elementare”.