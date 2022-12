Un'altra riconferma per il comandante Dionisio di via Pietro Melchiade, "diviso" con il comune di Siano

Scafati, il comandante Salvatore Dionisio rimarrà fino ad aprile 2023 all’ombra di palazzo Mayer aspettando il futuro.

Il servizio nella Polizia Locale

Il Comando di Polizia Locale di via Pietro Melchiade tra carenza d’organico e malumori riesce ad offrire un importante servizio alla città in termini di controllo e ordine cittadino. I meriti dei buoni risultati vanno affermati alla guida del comandante Dionisio e all’abnegazione dei pochi dipendenti a disposizione tra uffici e strade.

Del resto quando alla fine dell’anno 2020 l’attuale comandante fu presentato dall’amministrazione Salvati Salvatore Dionisio in persona aveva garantito serietà, competenza e soprattutto una lotta all’illecito diffuso senza pietà. I cittadini non possono dichiararsi delusi in tal senso. A tal proposito è infatti notevole l’incremento di verbali redatti dagli agenti negli ultimi due anni per violazioni del codice stradale e non solo.

I meriti del comandante

In primo piano la lotta alle falsificazioni, con denunce a tutto spiano di veicoli modificati e “taroccati” senza assicurazione, revisione e a volte anche patente. In secondo il controllo del territorio, organizzato sulle scuole e non solo rispetto le risicate possibilità. La città apprezza e il sindaco Cristoforo Salvati non ha mai nascosto, a parole, l’intenzione di provare a rendere la sua posizione stabile all’interno del comune scafatese. Un aspetto primario visto che il comandante è in città grazie alla sottoscrizione della procedura dettata dall’ex art. 14 del CCNL con il comune di Siano, luogo originario di lavoro di Dionisio, con una scadenza fissata precedentemente al 31 dicembre corrente.

Per questo lo scorso 23 dicembre in Giunta Comunale è stato ratificato un rinvio dei termini, con scadenza del rapporto lavorativo fissato ora alla fine di aprile. Per il futuro anteriore l’amministrazione è pronta a nominare, secondo piano di assunzioni, una futura categoria D. Si parla quindi di una categoria dirigenziale proprio per la Polizia Locale, con la nomina di Salvatore Dionisio che avverrebbe naturalmente se quest’ultimo facesse richiesta. Così da ridare a tempo pieno un comandante a via Pietro Melchiade.