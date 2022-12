Agro violento: aggressioni e minacce tra Pagani e San Valentino

La cronaca terribile di queste ore registra nuovi episodi di violenza che hanno interessato l’agro. Le pagine si riempiono di episodi alquanto inquietanti. A San Valentino nelle scorse ore uno straniero è stato arrestato dai Carabinieri che in strada con un vistoso machete in mano, nella popolosa frazione valentinese di Casatori, avrebbe minacciato i passanti creando il panico tra gli automobilisti che transitavano in zona in quel momento.









Identificato un uomo

Si tratta di un uomo di nazionalità marocchina che, da alcuni mesi, risiede nella città dell’Agro nocerino sarnese. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, fortunatamente non si trattava di una persona con intenti criminali. L’uomo, in evidente stato psicofisico alterato, sarebbe stato del suo atteggiamento. Al fermo dei militari dell’arma ne sarebbe nata una colluttazione per immobilizzarlo. Durante l’azione uno dei militari è rimasto ferito. Per fortuna, nulla di grave.









Aggredito equipaggio del 118

Poco distante altro episodio di violenza. L’equipaggio medico e sanitario di un’ambulanza del 118 proveniente da Sarno sarebbero stati presi di mira nella serata di ieri dai familiari di un automobilista ferito. Il fatto è accaduto all’uscita autostradale di Nocera-Pagani, lungo la A30 come riporta il quotidiano “La Città”. Il personale sanitario, dopo essere ricorso alle cure mediche dei colleghi all’ospedale di Sarno, ha presentato denuncia al drappello di polizia del “Martiri del Villa Malta” dopo l’iniziale intervento sul posto della Polstrada che a breve potrebbe dare un volto agli aggressori dell’equipaggio dell’ambulanza.

ReCRO