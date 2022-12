Angri. “Sognando il Natale tra i Borghi”: evento di chiusura con ospite il Dj MoBlack

Il Dj MoBlack che si esibirà a Palazzo Doria per l'occasione devolverà interamente il suo budget all'associazione Casa mia onlus che è impegnata per dare un riparo alle persone con diverse abilità.

“Sognando il Natale tra i Borghi”: evento di chiusura con ospite il Dj MoBlack (MoBlack Records) CastleHz è il format musicale che chiuderà gli eventi del progetto “Sognando il Natale tra i Borghi” il giorno 31 dicembre 2022 a partire dalle ore 16:50 dalla corte di Palazzo Doria ad Angri.

L’obiettivo principale

L’obiettivo dell’appuntamento è quello di proiettare questo bene patrimoniale di importante rilevanza storica e culturale verso un diverso target di utenti/turisti stranieri e giovani. L’evento andrà ad incastonarsi nella serie di esibizioni artistiche previste durante gli orari del tradizionale aperitivo di fine anno già organizzati dagli esercenti del territorio.

Il Dj MoBlack aka

Ospite sarà il DJ set di MoBlack aka Domenico Falcone residente ad Angri ma cresciuto musicalmente in Africa ed oggi acclamato in tutto il mondo. Originario di San Antonio Abate, Mimmo Falcone, ora noto come l’artista MoBlack, aveva il desiderio di condividere la sua passione per la musica e diventare un DJ fin dalla tenera età.

La sua storia

Dopo essere stato immerso nella scena house afro durante un decennio vissuto in Ghana, dove era approdato al termine dell’università per motivi di lavoro, ha finito per creare il più grande punto di riferimento della musica afro house: la sua etichetta, MoBlack Records no. 1 al mondo nel genere ’Afro House’. Nel 2012, Mimmo ha iniziato a inviare demo a etichette affermate, ma non è riuscito a ottenere una risposta.

Le sue parole

Questo ha solo motivato a creare la sua etichetta, MoBlack Records, nel dicembre 2013. “Volevo creare una piattaforma per me e altri artisti, perché ho viaggiato attraverso il Sudafrica, il Mali, Costa D’avorio, Senegal e sono rimasto davvero colpito dagli straordinari talenti che esistono in questi paesi. Volevo dare spazio a talenti africani per essere ascoltati non solo nel loro continente, ma eventualmente in tutto il mondo. “Mi sono chiesto perché questa musica non si ascolta anche in Europa”, dice Mimmo.

Così MoBlack Records è diventato una guida per la musica elettronica africana oltre i confini territoriali e Mimmo si e’ rivelato un vero talent scout e un visionario come pochi. Mimmo con la sua label ha publicato in quasi 10 anni una incredibile serie di produzioni raggiungendo puntualmente i vertici delle classifiche internazionali. Mimmo e’ un leader ed autentico pioniere del nuovo genere Afro House / Tech / Melodic nel mondo. Il suo unico ed inconfondibile sound ha influenzato e ispirato la scena underground della musica dance elettronica mondiale senza precedenti condizionando tantissimo il mercato.

È sempre stato un obiettivo per MoBlack Records raggiungere persone che non hanno mai suonato musica elettronica africana e Mimmo è orgoglioso del contributo che l’etichetta ha dato alla costante ascesa della afro house e alla creazione della sua deriva techno . “È incredibile vedere artisti techno come Carl Cox, Joseph Capriati; artisti EDM come Swedish House Mafia, Tiesto; artisti tech house come Marco Carola oppure artisti melodic techno come Tale of Us suonare la mia musica, ho sempre creduto che le persone avrebbero voluto questa musica, al di la’ del genere musicale perché è così radicata e ti commuove davvero quando la ascolti”.

MoBlack e’ supportato e stimato dai più grandi DJ internazionali che regolarmente suonano la sua musica come Black Coffee, Solomun, ÂME & Dixon, Keinemusik crew (Adam Port, Rampa, &ME), Bedouin, DJ Koze ma anche Pete Tong, Diplo, Bob Sinclar, Louie Vega, David Morales e tanti altri. Mimmo dal 2016 al 2018 e’ stato A&R Manager della sezione Afro House di Traxsource, uno dei più importanti siti di musica digitale al mondo. Anche in quel ruolo ha spinto la musica Afro House verso la Techno / Melodic motivando la sua inclusione come genere anche su Beatport ufficiale dal 2018. Dal Dicembre del 2018 MoBlack Records e’ distribuita da Muting The Noise (società di distribuzione di Innervisions) per il vinile e il digitale, contribuendo ad aumentare ulteriormente la sua portata. MoBlack Records ha realizzato oltre 500 pubblicazioni. l’etichetta più prolifica di sempre e che ha sempre avuto una presenza distintiva grazie alla sua grafica accattivante.

Mimmo e’ uno dei più grandi produttori discografici e A&R manager, DJ internazionale con date in tutto il mondo da Barcellona a Berlino, da Parigi a Londra, da Ibiza a Mykonos, Dubai, India, Bali, Hong Kong ma anche Sud Africa, Angola, Istanbul, Portogallo, Grecia, Svezia, Marocco, Egitto, Israele, Slovenia, Amsterdam, Amman, Miami, Toronto…etc, etc. Prossime date da Gennaio a Los Angeles, New York, Boston, Miami, St. Marten e un nuovo tour in India e Asia. Puoi ascoltare DJ MoBlack su BBC Radio 1 per la serie ‘wind down’ e su Radio M2O nel programma DANCE WITH US in onda tutti i venerdì notte. Il Dj ha appezzato l’alto spessore culturale del progetto “Sognando il Natale tra i Borghi”, dando la propria disponibilità ad intervenire all’evento.

Essendo lui nativo di questo territorio, tiene molto alla valorizzazione dello stesso, del patrimonio culturale e delle sue eccellenze. Non solo, perché MoBlack è anche un professionista dalla grande umanità, infatti il suo budget, come cadeaux, lo devolverà interamente all’associazione CASA MIA ONLUS di Cava de’ Tirreni impegnata nel DOPO DI NOI, per dare un riparo alle persone adulte con diverse abilità alla dipartita o in assenza dei loro familiari.