Pagani. Il Natale di carità della Mensa di Tommaso

“Un Natale senza carità lascia il tempo che trova”. Don Flaviano Calenda ringrazia la cittadinanza paganese e non solo per il miracolo della Mensa di Tommaso, capace di servire sotto Natale anche 90 pasti per i più bisognosi.

La piega sociale

Un grande risultato di amore per il prossimo ma anche un monito per la povertà e la miseria che avanza inesorabilmente nei nostri territori. All’interno della parrocchia del SS. Corpo di Cristo di Pagani prende forma il progetto della Mensa di Tommaso, che durante tutto l’arco dell’anno offre un pasto caldo a chi non se lo può permettere. Un numero di individui che aumenta sempre di più mese dopo mese, anno dopo anno. A confermarlo è lo stesso parroco Don Flaviano, che spiega come “Sono stati anni molto difficili, siamo passati dalle 40-45 persone a ricevere qualche giorno fa anche 90 persone bisognose, e ormai non è più una novità”. Covid-19 il principale fattore di impoverimento, supportato anche dall’inflazione dovuta allo scoppio del conflitto in terra ucraina.

L’aiuto volontario

Aumentano i casi di povertà estrema, ma fortunatamente aumentano anche gli aiuti di cittadini e benefattori. Molte persone, soprattutto nelle ultime settimane, hanno contribuito fortemente con beni alimentari di qualunque tipo a sostenere il lavoro di tanti volontari. “La provvidenza anche quest’anno ci ha pensato. Abbiamo trovato tanta gente caritatevole cosciente del lavoro che facciamo e disposta a supportarci. A loro va un mio infinito ringraziamento” spiega ancora Don Flaviano Calenda, che conclude “Voglio fare gli auguri nella speranza di poter continuare un progetto che nella mia mente può dare ancora tanto. Il prossimo 8 marzo compiremo dieci anni, un grande traguardo”.

Anche le scuole al centro

Il 6 Gennaio la Mensa di Tommaso sarà per l’occasione gestita e coordinata dagli studenti dell’istituto alberghiero Pittoni di Pagani, che in un’azione di magnifico volontariato cucineranno e serviranno loro i pasti ai più deboli e bisognosi.