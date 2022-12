Sarno. Attacco informatico a Palazzo di Città

Sarno. Hackerato il sistema informatico di Palazzo San Francesco, sede dell’Ente comunale della città di Sarno.

L’hackeraggio

Secondo l’azienda che gestisce i server informatici presso Palazzo di Città, l’attacco informatico sarebbe stato messo a segno attraverso un tipo particolare di virus che assume il controllo del dispositivo per crittografarne i dati.

L’accaduto è stato denunciato alla Polizia postale e sono state avviate tutte le procedure di sicurezza previste.

Le misure adottate

Si sta inoltre lavorando per presentare comunicazione presso l’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, ed è stata istituita una task force di esperti, che sta analizzando l’avvenimento e sta lavorando per ripristinare il funzionamento dei dispositivi in uso presso il Comune di Sarno.

Carmela Landino