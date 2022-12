Scafati. Maggioranza a pezzi: una nuova agonia per Salvati (video)

Scafati. Maggioranza a pezzi: una nuova agonia per Salvati

Ancora venti di guerra per la maggioranza consiliare del sindaco Cristoforo Salvati, il prossimo consiglio comunale sarà l’ennesimo banco di prova. Il primo cittadino dopo un breve periodo di tregua è tornato a dover gestire un periodo di crisi interna di partito e di coalizione. Fratelli D’Italia locale infatti si sta riunendo alla presenza anche del commissario provinciale Alberico Gambino per valutare una serie dinamiche di interne, reputate esclusive nei confronti del consiglio comunale. La stessa assise scorsa è stata una conferma, con l’appoggio arrivato dalla maggioranza alle opposizioni su un argomento di natura urbanistica, di delega al Sindaco, nientedimeno che dal capogruppo FDI Luca Maranca.









Insoddisfazione

Sul banco dei vari consiglieri diversi processi reputati non soddisfacenti, come della Notte Bianca e più volte denunciate dalle stesse opposizioni. Al tempo stesso le commissioni consiliari sono praticamente sparite nel calendario settimanale dei lavori, tra riunioni che non si convocano e dimissioni come nel caso di Espedito Fontana al commercio.

Il servizio è di Alfonso Romano