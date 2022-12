La Paganese, nella giornata di ieri, ha ripreso gli allenamenti in vista della partita dell’8 gennaio al “Marcello Torre” contro la Vis Artena. Presente con la squadra anche Luca Moro, portiere classe 2004 che verrà ufficializzato all’apertura del calciomercato tra i professionisti. Hanno lasciato la squadra Reclaf ed Agostini tornati rispettivamente a Piacenza e Venezia. I ragazzi allenati da mister Giampà domani saranno impegnati in una doppia seduta di allenamento, mentre venerdì mattina ci sarà lavoro in palestra.

Nella giornata di venerdì è prevista un’amichevole contro il San Marzano allo stadio “Squitieri” di Sarno alle ore 14:30 per ricominciare a mettere minuti importanti nelle gambe. Il test sarà importante per entrambe le squadre che hanno come obiettivo il salto di categoria e non potranno frasi trovare impreparate alla ripresa degli impegni ufficiali.

Paganese: un occhio al calciomercato

Nelle prossime ore il direttore Cosimo D’Eboli con Guglielmo Accardi dovranno trovare un esterno under per completare il pacchetto a disposizione del tecnico azzurrostellato. Con l’arrivo di Moro, invece, si chiude il capitolo portieri con il nuovo arrivato che si contenderà il posto con Pinestro. Negli altri reparti la squadra è completa e dunque non arriveranno ulteriori calciatori, poiché la rosa è già completa, come affermato dal direttore azzurrostellato dopola vittoria contro la Tivoli.