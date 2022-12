Angri. Alloggi popolari a Fondo Badia, progetto realizzabile (video)

Un’area di 16mila metri quadri per la realizzazione dell’housing sociale. Fondo Badia potrebbe presto vedere la realizzazione di nuovi alloggi a prezzi calmierati con annesse attività terziarie. La zona che per anni ha ospitato i prefabbricati post terremoto venne assunta a patrimonio collettivo nel 2009 durante la gestione del commissario prefettizio Bruno Pezzuto.

Nel piano triennale delle opere pubbliche

L’intervento ora rientra nel piano triennale delle opere pubbliche 2022-2024. L’importo è in parte a carico della Regione Campania e per cinque milioni e trecentomila euro a carico dei privati che intenderanno edificare. Si tratta di un partenariato pubblico – privato per realizzare alloggi a canone sostenibile con lo scopo di riqualificare l’intera zona al confine con il territorio di Sant’Egidio del Monte Albino. La Regione ha inserito questo intervento tra quelli meritevoli di finanziamento per un importo superiore ai sette milioni di euro.

Il servizio è di Tiziana Zurro