Castel San Giorgio. “Libera” contro le mafie: “Siamo preoccupati per gli episodi criminali”

Presidio Libera “Marcello Torre” di Castel San Giorgio e Coordinamento Provinciale Libera Salerno manifestano, attraverso un comunicato, la loro preoccupazione per gli episodi criminali verificatisi a Castel San Giorgio.

L’ordigno

Dopo l’esplosione, nella notte di Natale, di un ordigno all’ingresso dell’abitazione del consigliere comunale Giuseppe Alfano, al quale esprimiamo solidarietà per il grave atto delinquenziale subìto, cresce la nostra preoccupazione.

La preoccupazione

Siamo preoccupati perché, negli ultimi anni, a Castel San Giorgio si sono ripetuti episodi dello stesso tenore che noi di Libera abbiamo puntualmente denunciato.

I precedenti

Ricordiamo il rogo del deposito e dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti, gli incendi e i danni arrecati alle auto di amministratori e rappresentanti del mondo sindacale, le fiamme che avvolsero la sede di un’associazione.

Politica e società civile devono fare la loro parte

Non si può sottovalutare. Non si può accantonare e dimenticare dopo l’iniziale clamore. Non si può tendere a normalizzare. Non si può abbandonarsi all’indifferenza pensando che sia “cosa ‘e niente” per citare Eduardo. Politica e società civile sono chiamate a fare la loro parte, a tenere i riflettori accesi e, giunti a questo punto, ad allarmarsi.

Le indagini della magistratura e forze dell’ordine

A magistratura e forze dell’ordine competono le indagini e, nel loro operato, riponiamo la massima fiducia certi che, al più presto, si arriverà ad una svolta e si individueranno i responsabili dell’ultimo e dei precedenti episodi criminali verificatisi sul territorio di Castel San Giorgio.

L’appello ai cittadini

Ma un appello forte alla responsabilità ci sentiamo di rivolgerlo anche alle cittadine e ai cittadini di Castel San Giorgio, perché, per come possono, collaborino con le forze dell’ordine. Di fronte a fatti come questo non si può restare indifferenti ed è fondamentale che ciascuno faccia fino in fondo la sua parte.