Al termine dell’anno è stato organizzato a Pagani il primo evento targato Forum dei Giovani, in cui saranno presenti vari stand e degustazioni di prodotti tipici del territorio per deliziare i presenti accompagnati dalla buona musica di un noto gruppo musicale, i “Medina Band”.

Dove e quando si terrà l’evento

L’evento è stato indetto per la data di venerdi 30 dicembre, a partire dalle 20.30. Si terrà presso piazza D’Arezzo nella cittadina Paganese, pertanto chiunque potrà partecipare liberamente.

L’organizzatore è il Forum Dei Giovani della città di Pagani, organismo di partecipazione giovanile dell’amministrazione comunale, guidata dal coordinatore Nello Palumbo. L’obiettivo è creare un’occasione di incontro per la cittadinanza Paganese in cui sarà possibile divertirsi, ma soprattutto vivere Pagani. Sullo spettacolo con degustazione si è espresso lo stesso coordinatore Palumbo.

Le parole del coordinatore Palumbo

“A meno di un mese dall’elezione ci sottoponiamo subito all’arduo compito di organizzare un evento pubblico. Questo grazie al lavoro straordinario di tutti i membri del direttivo, che da subito si sono adoperati per curare i rapporti con gli uffici preposti, dalla comunicazione all’immagine dell’evento.

Sono contento del lavoro svolto, a prescindere dal risultato finale. Poniamo le basi per 2 anni di attività, di condivisione e di crescita per i giovani della nostra città.”