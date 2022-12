Sarno. “Villa Malta”: addio 2022, con il nuovo anno si spera nel rilancio

E' stato un anno difficile per il presidio ospedaliero sarnese tra mobilitazioni e carenza d'organico. La speranza per il 2023 è riposta nei medici partita IVA

Il 2022 da incubo per il presidio ospedaliero “Martiri di Villa Malta” di Sarno sta volgendo a termine con la speranza di un prossimo rilancio. Il sindaco Giuseppe Canfora ha avuto modo in queste giornate di festività natalizie di ringraziare tutti i dipendenti e dirigenti sanitari impegnati negli ultimi dodici mesi, e non solo, nella battaglia contro la mancanza di personale.

Le proteste

Lo scarso organico a disposizione ha reso l’ultimo anno estremamente complicato alla struttura ospedaliera che raccoglie utenza dal napoletano arrivando fino all’agro nocerino sarnese. Il fattore determinante del cortocircuito organizzativo si è ritrovato nel Pronto Soccorso, arrivato a svuotarsi quasi completamente durante i primi mesi dell’anno e costringendo medici e infermieri anche di altri reparti a straordinari e ritmi di lavoro a dir poco abominevoli. Prima i lavoratori e poi i cittadini hanno avuto modo di esprimere in diverse occasioni il proprio dissenso, con l’amministrazione Canfora che si è subito schierata a favore della popolazione portando la denuncia nei principali luoghi dirigenziali sanitari e regionali.

Le battaglie

Mese dopo mese, tra lavoratori entranti ed uscenti, la situazione è riuscita leggermente a migliorarsi, come testimoniano gli stessi dipendenti sanitari. Molto va attribuito al concorso indetto a Giugno che ha portato a settembre a Sarno circa 8 professionisti tra lavoratori di pronto soccorso e di reparto, sperando nel prossimo futuro in un ulteriore rilancio.

L’opportunità delle partita IVA

Sono ancora in auge ancora dei bandi, in particolare quello relativo a possibili collaborazioni con medici titolari di partita iva, che potranno in forma individuale lavorare per il “Villa Malta” aiutando in maniera importantissima a contrastare il fenomeno di desertificazione della struttura ospedaliera. “I bandi sono partiti, speriamo che all’avviso dedicato ai professionisti partita iva ci sia una risposta forte e incisiva in modo tale da risolvere i problemi del Pronto Soccorso” è l’auspicio del sindaco Giuseppe Canfora, che spiega la sua speranza “Se riusciamo a risolvere interamente la prima emergenza del Pronto Soccorso saremo capaci pian piano di ripianare anche tutte le emergenze nate nei vari reparti”. Di questo sono sicuri anche i lavoratori, che con impegno e sacrificio hanno portato avanti una barca quasi completamente sfasciata ad un porto di relativa sicurezza e ora pretendono ulteriori sforzi dagli enti competenti.