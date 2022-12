Angri. Normalizzazione del verde pubblico: l’azione di Calabrese (video)

Continua l’operazione di ripristino del verde sul territorio cittadino. Dalla sua nomina con la delega all’ambiente l’assessore Ciro Calabrese si sta adoperando a tempo pieno su tutto il territorio per individuare tutte quelle criticità che precedentemente non erano state affrontate.

Ricognizione nel quartiere Alfano

Una prima ricognizione per sincerarsi della situazione è stata fatta nelle scorse ore anche nel popoloso Quartiere Alfano in Viale Europa dove sono stati riscontrati molti problemi legati alla scarsa manutenzione del verde e alla raccolta rifiuti. In assenza di controlli dedicati l’assessore Calabrese ha potuto verificare che lungo le aiuole di viale Europa persistono varie micro – discariche e dove sono presenti anche materiali da risulta conferiti illecitamente. Analoga situazione anche a Viale Lazio dove nell’ex Centro di raccolta denominato “Muro della gentilezza” si è formata da tempo una discarica di rifiuti e abiti dismessi, analoga situazione anche nello stabile prospiciente dove sono stati abbandonati suppellettili e mobili vari.







Le oasi verdi del Terzo Circolo Didattico

Ripristinate anche le oasi verdi del terzo circolo didattico di via Dante Alighieri da anni senza manutenzione. Un’accorta opera di potatura degli alberi e il taglio dell’erba incolta curata dall’azienda speciale Angri Eco Servizi hanno permesso di ridare uno spazio aperto fondamentale per gli alunni del plesso scolastico del Terzo Circolo Didattico.

Il servizio è di Tiziana Zurro