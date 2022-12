Basket. Derby da fuochi d’artificio al PalaMangano, Scafati sfida Napoli

Botti di Capodanno alla Beta Ricambi Arena

Il 2023 della Givova Scafati si apre col super derby ai cugini della Generazione Vincente Napoli Basket, lunedì 2 gennaio alle 20:45. Giallobleu ed azzurri si presentano al primo match del nuovo anno con una situazione di classifica pressoché simile (Scafati 10, Napoli 8 punti), ma diametralmente opposta sotto il punto di vista umorale. La truppa di coach Caja arriva da 4 vittorie nelle ultime 5 giornate, coi 2 punti conquistati a Brindisi che l’hanno portata al decimo posto della graduatoria di LBA, a pari punti con gli stessi pugliesi e Sassari; un miracolo chiudere il 2022 così se si pensa alla Givova “d’autunno”. Napoli è in crisi nera, solo 1 vittoria nelle ultime 5 e la panchina di Maurizio Buscaglia che traballa non poco; la rocambolesca sconfitta casalinga con una modesta Scaligera Verona (22-5 il parziale di fine gara con cui i veneti hanno piazzato il colpo al PalaBarbuto) simboleggia il momento azzurro. Tra le fila della Givova esordio per Fabio Mian, la Ge.Vi. potrà disporre dei ritrovati Johnson e Stewart.

Grassi amuleto da derby, la storia dice Napoli

Trend che vede i napoletani arrivare al sesto derby dell’era Grassi con ben 4 vittorie (tutte in campionato) ed una sola sconfitta (in SuperCoppa), sempre in A2 a cavallo tra il 2019 ed il 2021. Un dato “positivo” a cui appellarsi per la Ge.Vi., data per sfavorita da bookmakers ed addetti ai lavori per quanto detto in precedenza. L’ultimo derby in A risale al 12 aprile 2008, il 69-59 in favore dei partenopei relegava matematicamente l’allora Legea Scafati alla LegaDue dopo due anni di Serie A, al PalaBarbuto finì la corsa di Datome e compagni nella stagione 2007/08.

Vincere per i Longobardi

Come detto dal capitano Riccardo Rossato ai nostri microfoni, la voglia di vincere un derby già attesissimo di per sé è cresciuta a dismisura nelle ultime ore, in seguito alla notizia della perdita della signora Lena, madre del patron Aniello Longobardi e nonna del responsabile dell’area tecnica Enrico Longobardi. Il match di lunedì sarà l’occasione per il roster gialloblù di dedicare due punti dal peso specifico notevole alla proprietà, tanto vicina ad atleti e staff nel corso delle ultime settimane (e non solo).

Il cordoglio di Agro24

La nostra redazione si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Longobardi e la società della Givova tutta.