Cava de Tirreni. Il sindaco incontra i giornalisti per lo scambio di auguri

Il Sindaco Vincenzo Servalli ha incontrato, stamattina, i giornalisti per il tradizionale scambio di auguri ed è stata, come sempre, l’occasione per tracciare un bilancio dell’anno che finisce e le prospettive per quello nuovo.

“Ci lasciamo alle spalle un anno difficile – ha dichiarato il Primo Cittadino – Ci siamo assunti, tuttavia, la responsabilità di avviare un percorso virtuoso per mettere in sicurezza i conti del Comune, ed abbiamo continuato senza sosta il grande lavoro di cambiamento senza precedenti della nostra città. In questo momento ci sono undici cantieri aperti con gli 11 milioni di euro dei fondi Pics, oltre al Parco Urbano sul trincerone. E per il 2023 possiamo contare su ulteriori 42milioni e 700mila euro di nuovi finanziamenti tra progettazioni esecutive, interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sul nostro territorio, la riqualificazione di piazza San Francesco, per le scuole, sono in corso i lavori di ristrutturazione degli alloggi di edilizia popolare e tanto altro. Tra tutti questi interventi segnalo il finanziamento della progettazione esecutiva del prolungamento della grande opera di decongestionamento della ex statale 18 che raccorda l’attuale trincerone ferroviario fino al ponte di Pregiato.

Sono certo che il prossimo anno sarà migliore e auguro a tutti serenità e salute