Insieme per Scafati. Variazioni di bilancio, duro attacco a Salvati

"Il Sindaco per l'ennesima volta non ha una maggioranza, su di un tema delicato ed essenziale come le scelte di contabilità"

Insieme per Scafati, attraverso un comunicato a firma dei consiglieri Michele Russo, Michelangelo Ambrunzo, Michele Grimaldi, rivolge una dura critica nei confronti del sindaco.

La critica di Insieme per Scafati

“Ieri sera il Sindaco si è reso protagonista dell’ennesimo avvilente e triste spettacolo: per la Città, per le Istituzioni ed anche per se stesso.

Il Consiglio comunale, infatti, ha bocciato tutte e due le variazioni di bilancio proposte, approvate dalla Giunta con urgenza, e non ratificate dall’assise come previsto dalla legge”.

Variazioni di bilancio surreali

“Variazioni di bilancio abbastanza surreali, contando che il bilancio di previsione è stato approvato solo qualche settimana fa, e che rappresentavano scelte politiche dell’amministrazione, dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche ai tagli alle politiche giovanili”.

Dimissioni?

“Il Sindaco, dunque – proseguono i consiglieri – per l’ennesima volta non ha una maggioranza, su di un tema delicato ed essenziale come le scelte di contabilità: una persona seria avrebbe rassegnato con immediatezza le proprie dimissioni, ma oramai il cieco attaccamento di Salvati al suo scranno è uno dei simboli di cosa non dovrebbe essere la politica”.

Farmacie comunali

“Tra l’altro, il Consiglio comunale di ieri, ha anche approvato una mozione del nostro gruppo Insieme per Scafati che impegna l’amministrazione – dopo il flop della tentata vendita – a rivedere le stime di valutazione delle Farmacie comunali, la cui evidente sovrastima costituisce un idnebito gonfiamento delle previsioni contabili”.

Le critiche

“Anche per questo, prima che la voragine di bilancio comporti loro l’evidente incedere dell’accusa di danno erariale da parte della Corte dei Conti, facciamo, un appello a quella parte della maggioranza che con lucidità ha espresso pubblicamente critiche all’operato del Sindaco: poniamo fine a questa agonia, in aula o dal notaio, e ridiamo la parola ai cittadini scafatesi”.