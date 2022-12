L'ente regionale ha approvato le controdeduzioni del comune di Sarno, sbloccato l'iter per i lavori di messa in sicurezza

Messa in sicurezza della fascia pedemontana di Sarno, il comune ottiene il via libera dalla regione Campania per il progetto di vallone Santa Lucia.

La conferma della regione

Palazzo San Francesco può gioire per le ultime notizie che arrivano dall’ente governato dal presidente Vincenzo De Luca, finalmente anche l’area di zona San Marco potrà godere di nuovi interventi a contrasti di fenomeni di frane ed alluvioni. La Regione Campania ha infatti accettato le controdeduzioni presentate dall’amministrazione Canfora qualche mese fa nelle quali si affermava l’inutilità di avviare una procedura di valutazione di impatto ambientale integrata con la valutazione di incidenza per il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico relativo al Vallone Santa Lucia.

La spiegazione dell’assessore Viscardi

A spiegare il percorso, anche da un punto di vista tecnico, l’assessore al contenzioso Eutilia Viscardi, che spiega come “La notizia arrivata dalla Regione Campania rappresenta per noi un’accelerazione attesa e sperata. La natura dei fondi è infatti vincolata ad un termine temporale ben preciso che avremmo rischiato di sforare se avessimo dovuto seguire un ulteriore procedimento come la valutazione di impatto ambientale”.

L’opera, che gode già di una progettazione, vedrà la riqualificazione di vallone Santa Lucia, vallone San Marco, località Villa Venere e Villa Ruotolo. Gli interventi che andranno a prendere forma riusciranno a risolvere in maniera definitiva tutti i problemi di dissesto idrogeologico dovuti alla mancanza di infrastrutture nell’area volte all’incolumità pubblica. Per questo l’amministrazione comunale ha inviato alla Regione Campania una richiesta di passo indietro, per evitare di ingolfare la macchina governativa.

“Sarebbe stato produrre un lungo e pesante doppione, visto che l’opera stessa si dà come obiettivo la mitigazione del dissesto idrogeologico e tutte le carte in campo hanno un profondo lavoro di cura e tutela del territorio” conclude Viscardi, che adesso ragiona del futuro, che chiede lavori a tempo breve “Avendo già un progetto approvato possiamo essere più sereni, senza però adagiarci. Vogliamo iniziare con il cantiere il prima possibile, nella speranza di arrivare già al prossimo inverno con i lavori ormai in itinere in conclusione, garantendo così maggior sicurezza alla cittadinanza sarnese”.