I consiglieri Luca Maranca e Teresa Cirillo dopo un'accesa diatriba all'interno del partito si staccano dal sindaco, che riceve in assise l'ennesima batosta in tre anni e mezzo

L’opposizione in consiglio comunale blocca tutto con l’aiuto di Fratelli D’Italia, l’amministrazione Salvati passa sotto le forche caudine. Un’umiliazione decisamente difficile da digerire per il primo cittadino ieri in assise, in quanto non si assiste all’approvazione di nessun argomento di natura politica e lo stesso partito di appartenenza si schiera contro.

L’assise è stata convocata con l’obiettivo di ratificare diversi argomenti di natura economica, con tanto di ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche dell’ente. Ma ben presto l’iter amministrativo ha lasciato spazio alla dilagante crisi politica che ha inondato nuovamente palazzo Mayer.

La contestazione da FDI

I consiglieri di Fratelli D’Italia hanno avuto modo lo scorso mercoledì di discutere insieme al commissario provinciale Alberico Gambino, in presenza di sindaco e diversi membri di giunta, delle dinamiche tossiche che vive la maggioranza amministrativa. Poco contatto con il consiglio comunale, confusione nella costruzione politica ed errori al centro della diatriba che ha raggiunto anche toni elevati. A contestare Salvati in primis il capogruppo di FDI Luca Maranca, seguito a ruota dalla consigliere comunale Teresa Cirillo e dal presidente del consiglio comunale Mario Santocchio, che non hanno avuto possibilità di ripianare gran parte dei dubbi esistenti sull’attività dell’ente.

Le premesse hanno così condizionato fortemente l’andamento della discussione consiliare, completamente schiacciata nell’occasione dall’opposizione. A dimostrazione di ciò le mozioni presentate all’ordine del giorno, con le minoranze che hanno avuto modo di schiacciare sempre il volere di Salvati.

L’opposizione dura sulle farmacie comunali

Caso palese l’interpellanza proposta che diventa mozione dal consigliere comunale Michele Russo sul tema farmacie comunali. Dopo aver chiesto delucidazioni sulla situazione finanziaria legata alla mancata vendita dei cinque centri di costi, Russo e minoranze hanno provato ad impegnare Salvati a rivedere il valore economico delle farmacie, che secondo ultimo aggiornamento del 2020 valgono circa 9 milioni, prevedendo in futuro migliore clausole legate al bando. Il sindaco non ha potuto fare nulla per opporsi al momento del voto, viste le astensioni di Luca Maranca e Teresa Cirillo che hanno regalato l’approvazione dell’argomento alle opposizioni.

La mancata riconferma della segretaria

Mario Santocchio esprimerà il suo dissenso poco dopo, in occasione dell’approvazione dello schema di convenzione per la gestione condivisa della segretaria comunale Paola Pucci tra i comuni di Scafati e Agerola. La riconferma di Pucci è infatti saltata con tre voti negativi arrivati proprio da Maranca, Cirillo e Santocchio, dimostrando ufficialmente la grandissima spaccatura che rischia di mettere definitivamente KO il mandato amministrativo del sindaco proprio espressione di Fratelli D’Italia.