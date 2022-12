Scafati. Bilancio di previsione: convocazione d’urgenza Consiglio Comunale

Situazione incandescente

Situazione incandescente a Scafati, a causa della mancata ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024. Dopo il duro attacco di Insieme per Scafati, rivolto al sindaco Salvati, arriva l’avviso pubblico a firma del presidente del Consiglio Comunale, avv. Mario Santocchio per la convocazione della seduta del Consiglio comunale d’urgenza, per 31 dicembre 2022.

Convocazione d’urgenza Consiglio Comunale

Il giorno 31 dicembre 2022, alle ore 17,00, presso la Sala Consiliare, sita in via G. Galilei – Biblioteca Comunale – Scafati, è convocato, d’urgenza, in seduta pubblica di prima convocazione e in diretta streaming, il Consiglio Comunale.

Ordine del giorno

All’ordine del giorno il provvedimento d’urgenza da sottoporre al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 175 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 a seguito della mancata ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (Art. 175, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) n. 277 del 25/11/2022 e n. 284 del 29/11/2022